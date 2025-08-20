Başakşehir, Craiova'yı Ağırlıyor - Son Dakika
Başakşehir, Craiova'yı Ağırlıyor

20.08.2025 09:06
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Craiova ile karşılaşıyor. Maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Arnavut hakem Juxhin Xhaja yönetecek.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, taraftarı önünde oynayacağı turun ilk maçından avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Bu sezon Konferans Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi. İstanbul temsilcisi, üçüncü eleme turunda ise Norveç'in Viking takımına (3-1, 1-1) üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırdı.

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında Rumen temsilcilerine karşı ilk maçına çıkacak.

Universitatea Craiova'dan 11 maçta 7 galibiyet

Romanya temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Universitatea Craiova, Romanya Birinci Futbol Ligi'nin geride kalan 6 haftasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 16 puanla zirvede yer aldı.

Universitatea Craiova, ikinci eleme turundan itibaren mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Rumen ekibi, sırasıyla Sarajevo'yu (Bosna Hersek) ve Spartak Trnava'yı (Slovakya) saf dışı bıraktı.

Universitatea Craiova, Romanya Kupası ikinci turunda ise Vulturii'ye 3-2 mağlup olarak elendi.

Söz konusu 11 karşılaşmada 27 kez fileleri havalandıranUniversitatea??????? Craiova, kalesinde de 17 gol gördü.

Rumen ekibinde tanıdık isimler

Universitatea Craiova'nın kadrosunda Türk takımlarında forma giyen Silviu Lung ile Alexandru Cicaldau yer alıyor.

Lung, 2017-2022 yıllarında Kayserispor'un kalesini korudu. Cicaldau ise 2021-2022 sezonunda Galatasaray, 2023-2024'te ise Konyaspor'da görev yaptı.

Eski Rumen milli oyuncu Mirel Radoi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Universitatea Craiova, 76 yıllık tarihinde 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Romanya ekibi, Avrupa kupalarındaki en büyük başarılarını ise 1982-1983 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final ve 1981-1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final oynayarak elde etti.

Başakşehir'in kadrosu

İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic

Forvet: Davie Selke, Nuno da Costa, Eldor Shomurodov

Kaynak: AA

Kaynak: AA

08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
07:08
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
