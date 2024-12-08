Başakşehir FK, Hatayspor\'u 3-0 Mağlup Ederek 6. Galibiyetini Aldı

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BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği Hatayspor 'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Başakşehir FK, 6'ncı galibiyetini alarak puanını 22 yaptı. Hatayspor ise 8'inci mağlubiyetini yaşadı ve 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Başakşehir FK, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Emre Kargın düdük çaldı. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ile Hüseyin Aylak yaptı.

Karşılaşmada ilk tehlike Başakşehir FK'dan geldi. Mücadelenin 9'uncu dakikasında ceza sahası yayının içinde Davidson'un şutunu kaleci Erce Kardeşler kornere çeldi. Baskısını arttıran ev sahibi ekip, 12'nci dakikada gole yaklaştı. Crespo'nun sağdan ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. Mücadelenin 30'uncu dakikasında da bu kez Hatayspor'da Görkem Sağlam'ın şutu üst direğe takıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda her iki takım da aynı 11'ler ile devam etti. İlk yarıdaki iyi oyununa devam eden Başakşehir FK, 56'ncı dakikada da golü buldu. Ceza sahası içerisinde topla birlikte rakiplerini geçerek sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunu yapan Deniz Türüç'ün şutu kaleci Erce Kardeşler'e de çarparak direkten döndü. Seken topu kale önünde kontrol eden Crespo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Maçın son bölümlerine girilirken 83'üncü dakikada Başakşehir FK, farkı 2'ye çıkardı. Kemen'in pasıyla topla buluşan Piatek, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. Başakşehir FK, 90+4'üncü dakikada bir gol daha buldu. Hatayspor'da çıkarken kaptırılan topu kontrol eden Duarte, pasını ceza yayındaki Kemen'e aktardı. Kemen de solda müsait pozisyondaki Keny'i gördü. Bu oyuncunun kontrolü sonrasında ceza sahası içerisinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir FK, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Başakşehir FK, 6'ncı galibiyetini alarak puanını 22 yaptı. Hatayspor ise 8'inci mağlubiyetini yaşadı ve 8 puanda kaldı.

JOAO FIGUEIREDO DEVAM EDEMEDİ

Başakşehir FK'nın 28 yaşındaki Brezilyalı santrforu Joao Figueiredo oyuna devam edemedi. Hatayspor mücadelesine yedek başlayan Figueiredo, karşılaşmanın 71'inci dakikasında Davidson'un yerine oyuna dahil oldu. 84'üncü dakikada soldan ceza sahası içerisine girmek isterken Kilama'nın müdahalesi ile yerde kalan Figueiredo, pozisyonun devamında bir süre yerde kaldı. Ardından Brezilyalı oyuncu sedye yardımıyla saha kenarına alındı. Oyuna sonradan dahil olan Joao Figueiredo, sakatlanarak 90'ıncı dakikada yerini Dimitrios Pelkas'a bıraktı.