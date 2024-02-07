Başakşehir, Hatayspor\'u penaltılarla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Murat Temel
BAŞAKŞEHİR: Deniz Dilmen – Kemen (Dk. 77 Onur Ergün), Ba, Opoku, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 77 Berkay Özcan), Abeid (Dk. 76 Duarte) (Dk. 100 Piatek), Serdar Gürler (Dk. 76 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 87 Figueiredo), Emirhan İlkhan, Keny
HATAYSPOR: Bekaj - Kerim Alıcı (Dk. 112 Kilama), Maksimovic, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel (Dk. 85 Ghoulam), Boudjemaa (Dk. 46 Görkem Sağlam), Massanga Matondo, Fernandes (Dk. 46 Strandberg), Hodzic (Dk. 74 Dele-Bashiru), Rivas, Dadashov (Dk. 90+1 Doğukan Sinik)
GOLLER: Dk. 23 Keny (Başakşehir), Dk. 58 Massanga Matondo (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Mahmut Tekdemir, Opoku, Lucas Lima (Başakşehir), Recep Burak Yılmaz, Görkem Sağlam, Doğukan Sinik (Hatayspor)
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Hatayspor'u sahasında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
23'üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Abeid'in arka direğe yolladığı ortaya hareketlenen Emirhan İlkhan kafayla meşin yuvarlağı altıpasın hemen gerisindeki Keny'e indirdi. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı tek dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
28'inci dakikada Hatayspor savunmasının çıkarken yaptığı pas hatasında araya giren Emirhan İlkhan, topla birlikte ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Bekaj kurtardı.
43'üncü dakikada Aleksic, Hatayspor yarı alanında Boudjemaa'dan kaptığı topu bekletmeden sol kanattan ceza sahası içerisine giren Abeid'e verdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
58'inci dakikada Hatayspor eşitliği yakaladı. Kaleyi cepheden gören bir noktada Hodzic ile verkaç yapan Massanga Matondo'nun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert ve yerden vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
81'inci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada Emirhan İlkhan'ın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
90+5'inci dakikada sol kanatta Strandberg'den aldığı pasla ceza sahası yayının önüne doğru hareketlenen Doğukan Sinik'in kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Deniz'de kaldı.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.
102'nci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada Figueiredo'nun müsait pozisyondaki kafa vuruşunda kaleci Bekaj son anda köşeye uzanarak gole izin vermedi.
108'inci dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası dışında buluşan Piatek'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
115'inci dakikada Hatayspor'un sol kanattan ceza sahası içerisine kullandığı taç ataşında yerden seken topu kaleci Deniz uzaklaştıramadı. Arka direkte topla buluşan Rivas'ın altıpas içerisine orta-şut karışımı bir vuruşla çevirdiği topa Strandberg'in dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmanın uzatma bölümü de 1-1 eşitlikle sona erince penaltı atışlarına gidildi.
Seri penaltı atışlarında Başakşehir adına Figueiredo, Berkay Özcan ve Opoku penaltıları gole çevirirken, Piatek ve Deniz Türüç, penaltı atışından yararlanamadı. Hatayspor'da ise Massanga Matondo ve Doğukan Sinik penaltıları gole çevirdi. Rivas, Görkem Sağlam ve Strandberg'in penaltılarını kaleci Deniz kurtardı. Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Başakşehir, adını çeyrek finale yazdırdı.
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