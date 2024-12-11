Başakşehir, Heidenheim ile Kritik Maçta Karşılaşacak

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim'i konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, karşılaşmadan galip ayrılıp, üst tura çıkmak için iddiasını sürdürmek istiyor.

UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Başakşehir, yarın saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, ligde oynadığı ilk 4 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle aldığı 2 puanla 33. sırada bulunuyor. Heidenheim, 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 9 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Turuncu-lacivertliler, Heidenheim karşısında galip gelerek, play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

Başakşehir son iki maçından galip ayrıldı

Sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda üst üste kayıpları yaşayan Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçından galip ayrıldı ve çıkışa geçti. Turuncu-lacivertliler, 6'sı Süper Lig, 4'ü de Konferans Ligi'nde olmak üzere oynadığı 10 maçta galip gelemedikten sonra Göztepe'yi 4-1 ve Hatayspor'u ise 3-0 mağlup mağlup etti.

Alman takımlarıyla 7. randevu

Başakşehir ile Heidenheim, Avrupa kupalarında ilk kez rakip olacak. Turuncu-lacivertliler ayrıca Alman ekipleriyle bugüne kadar 6 kez karşılaştı. İstanbul ekibi bugüne kadar Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim ve RB Leipzig ile mücadele ederken, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Konferans Ligi'nde 13. maçına çıkacak

Başakşehir, Heidenheim karşılaşmasıyla UEFA Konferans Ligi'nde 13. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertliler, Konferans Ligi'nde toplamda oynadığı 12 maçta 4'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, Konferans Ligi'nde son olarak evinde Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

Heidenheim ligde 16. sırada

Heidenheim, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Konferans Ligi play-off turundan başladı. Alman ekibi, bu turda İsveç temsilcisi Hacken'ı deplasmanda 2-1, sahasında ise 3-2'lik skorlarla mağlup etti. Bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Heidenheim, sırasıyla Olimpija Ljubljana'yı 2-1, Pafos'u 1-0, Heart'ı ise 2-0 mağlup ederek, ilk 3 maçında galip gelmeyi başardı. Tek mağlubiyetini ise 4. haftada Chelsea karşısında 2-0'lık skorla aldı.

Heidenheim, Bundesliga'da ise geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 16. sırada yer alıyor. Ligde son olarak Bayern Münih ile karşılaşan kırmızı-maviler, sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Marco Guida düdük çalacak

Başakşehir - Heidenheim mücadelesinde İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Gianluca Manganiello olacak. Müsabakada VAR'da Paolo Mazzoleni, AVAR'da da Daniele Paterna görev alacak. - İSTANBUL