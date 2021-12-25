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Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın - Son Dakika

Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın

25.12.2021 23:39
Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, golsüz beraberlikle sona eren Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu. "Ortada dolaşan söylentiler, algı üzerine konuşmak istiyorum." diyen Ağaoğlu, "2019-2020'nin senaryosunu raftan indirip, tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Sakın diyorum. Herkes işini yapsın." dedi.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BUNDESLIGA İZLER GİBİ HİSSETTİM"

"46 puan iyi puan. Çok iyi bir maç oldu. Bir ara Bundesliga izler gibi hissettim. İki direk var, inşallah bu alışkanlık haline gelmez. Oyun olarak kazandık. Yönetim olarak, hocamız ve oyuncuları tebrik etmekten başka söz bulamıyorum. Çizgiyi burada çekiyoruz, Yeni Malatyaspor maçıyla lig bizim için yeniden başlayacak.

"TARAFTARIMIZ SABIRLI OLSUN"

Şampiyonluk şarkıları için çok erken. Önümüzde 19 maç var. İkinci yarının 5-6 maçı çok önemli. Taraftarımız sabırlı olsun. Bu puan kayıpları da olacak.

"YOLUMUZ UZUN, YÜKÜMÜZ AĞIR"

Daha az kayıpla ve eksikleri tamamlayarak, ikinci yarıda mevcut çizgimizi devam ettirmek istiyoruz. Yolun bizi nereye götüreceğini görüyoruz. Yolumuz uzun, yükümüz ağır.

"HERKES İŞİNİ YAPSIN"

İlk yarı sonuna kadar hakemlerle ilgili konuşmama kararı aldık. Bizim için son düdük ilk yarıda çaldı. Ortada dolaşan söylentiler, algı üzerine konuşmak istiyorum. 2019-2020'nin senaryosunu raftan indirip, tozunu alarak önümüze koymaya çalışıyorlarsa... Sakın böyle bir şeye teşebbüs etmeyin. Sakın diyorum. Herkes işini yapsın.

"SESİNİ DUYURACAK MİKROFON BULAMIYORLAR"

Trabzonspor Başkanı konuşuyor 11 mikrofon, 8-10 kamera! Bir başka Anadolu kulübü başkanı ise maç sonu 2-3 mikrofon buluyor. Sesini duyuracak mikrofon bulamıyor.

"BU KUPANIN SAHİBİ TRABZONSPOR OLMAZ"

Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur. Hatta tüm kulüplerimizdir. Üç büyük kulübü, Başakşehir'i de bu kapsamın dışında tutmuyorum.

"BU VAHİM BİR KONU"

Temsilciler kurulu hakkındaki iddialarla ilgili TFF'den resmi bir açıklama ve somut bir adım göremedik. Bu vahim bir konu. 35 senelik yöneticilik yapan insanlar olarak neyin, ne olduğunu biliyoruz. Ancak TFF'nin de temiz futbol için radikal adımlar atması lazım. Ya da ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyorsa, o iftiraların atıldığı insanı temize çıkarmalılar.

"MHK VE TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Üst klasmana yükselecek hakemler için de torpilliler ve torpilsizler olarak ikiye ayrılma! Üste terfi için verilen isimler olduğu iddia ve ifade ediliyor. MHK ve TFF'den açıklama bekliyoruz.

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Futbol Federasyonu, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın - Son Dakika
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