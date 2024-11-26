Başakşehir, Petrocub ile 3 Puan Peşinde - Son Dakika
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Başakşehir, Petrocub ile 3 Puan Peşinde

Başakşehir, Petrocub ile 3 Puan Peşinde

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 maçında 1 puan toplayarak Petrocub'dan 3 puan almak istiyor.

26.11.2024 10:48
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 maçında 1 puan toplarken, 4. haftada konuk edeceği Petrocub karşısında yeni lig formatındaki ilk 3 puanını elde etmeyi hedefliyor.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında yarın Moldova ekibi Petrocub ile saat 18.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puan toplarken, Moldova temsilcisi karşısında yeni lig formatında ilk 3 puanını elde etmek istiyor.

Başakşehir, 9 maçtır kazanamıyor

Başakşehir, sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte kötü gidişatını sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, 6'sı Süper Lig, 3'ü Konferans Ligi'nde olmak üzere oynadığı son 9 resmi müsabakada 5 mağlubiyet, 4 beraberlik yaşadı. Sırasıyla Kayserispor, Eyüpspor, Kopenhag ve Beşiktaş ile berabere kalan İstanbul ekibi, Rapid Wien, Trabzonspor, Celje, Konyaspor ve Gaziantep müsabakalarında ise sahadan puansız ayrıldı.

Kupa 3'te 12. randevu

Başakşehir, UEFA Konferans Lig'inde grup formatında ilk kez mücadele ettiği 2022-2023 sezonunda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla grubu ilk sırada tamamlamış ve son 16 turuna kalmaya hak kazanmıştı. Avrupa kupalarında elde ettiği en iyi derece olan son 16 turunda turnuvaya veda eden Başakşehir, bu sezon ilk kez düzenlenmeye başlanılan lig formatında ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Turuncu-lacivertliler, Konferans Ligi'nde toplamda oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. İstanbul ekibi, Petrocub maçıyla birlikte Konferans Ligi'nde 12. randevusuna çıkacak.

Petrocub ligde 3. sırada

Petrocub, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turundan başladı. Moldova ekibi, bu turda Ordabays'ı 0-0 ve 1-0'lık skorlar sonucu eleyerek, 2. turda ise APOEL Nikosia'ya 1-0 ve 1-1'lik sonuçların ardından elendi. Yoluna Avrupa Ligi 3. turdan devam eden Petrocub, The New Saints'i 1-0 ve 0-0'lık sonuçların ardından bir üst tura çıkarak, play-off turunda Ludogorets'e 4-0 ve 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Moldova temsilcisi, yeni lig formatında sırasıyla Patos'a 4-1, Jagiellonia'ya 2-0 ve Rapid Wien'e 3-0 mağlup oldu ve henüz puanla tanışamadı. Petrocub, Moldova Ligi'nde ise geride kalan 14 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligde son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü Zimbru Chisinau'ya konuk olan Petrocub, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Genc Nuza düdük çalacak

Kopenhag - Başakşehir mücadelesinde Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza düdük çalacak. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berişa ve Bujar Selimaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eridon Podvorica olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Dardan Çaka, AVAR'da da Visar Kastrati oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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