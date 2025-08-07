Başakşehir Viking'e karşı sahada

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'e konuk olan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, son oynadıkları maçın başlangıç kadrosuna göre değişikliğe gitmedi.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Viking Stadı'nda oynanan müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Miguel Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Ivan Brnic ve Nuno da Costa ilk 11'i ile çıktı.

Başakşehir'in yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Davie Selke, Eldor Shomurodov, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Yağız Dilek ve Festy Ebosele yer aldı.

İstanbul temsilcisinde hazır olmayan Jerome Opoku ile sakatlığı bulunan Olivier Kemen, kadroya dahil edilmedi.

Başakşehir'den Gazze'ye destek, İsrail'e tepki

İstanbul Başakşehir'de futbolcular, Viking maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

Turuncu-lacivertli oyuncular, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de işlenen suçlara tepkisini üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtleri giyerek gösterdi.

Türk taraftarlar tribünde

Viking-Başakşehir karşılaşmasını az sayıda Türk taraftar da takip etti.

Tribünde yerlerini alan taraftarlar, Türk bayraklarıyla turuncu-lacivertli takıma destek verdi.