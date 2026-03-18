Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

Real Madrid'in kalesini koruyan 2 metrelik dev eldiven Thibaut Courtois, bu kez kurtarışlarıyla değil, canlı yayında kendisiyle röportaj yapmaya çalışan kadın muhabirle arasındaki boy farkıyla gündeme oturdu.

İKİLİNİN BOY FARKI KADRAJA SIĞMADI

Röportaj başladığı anda ortaya çıkan boy farkı, hem ekran başındakileri hem de muhabir ve deneyimli kaleciyi gülümsetti. Belçikalı kalecinin yanında oldukça minyon kalan kadın muhabirin, bir basamağa çıkmasına rağmen mikrofonu Courtois'nın seviyesine çıkarabilmek için verdiği çaba kameralara yansıdı. Maç sonu değerlendirmesi için bir araya gelen ikilinin görüntüsü, sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok paylaşılanlar arasına girdi.

'BİR MUHABİRİN EN ZOR ANLARI'

Görüntülerin kısa sürede viral olmasının ardından, spor severler ve sosyal medya kullanıcıları durumu esprili bir dille ele aldı: