Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

18.03.2026 18:47  Güncelleme: 19:00
Boyu 2 metre olan Real Madridli kaleci Thibaut Courtois ile canlı yayında röportaj yapmaya hazırlanan kadın muhabirin, yerdeki basamağa çıkmasına rağmen Belçikalı kaleci ile arasındaki boy farkı gündem oldu. Sosyal medyada kısa süre içerisinde dikkat çeken bu görüntüler için, ''Bir muhabirin en zor anları'' yorumları yapıldı.

Real Madrid'in kalesini koruyan 2 metrelik dev eldiven Thibaut Courtois, bu kez kurtarışlarıyla değil, canlı yayında kendisiyle röportaj yapmaya çalışan kadın muhabirle arasındaki boy farkıyla gündeme oturdu.

İKİLİNİN BOY FARKI KADRAJA SIĞMADI

Röportaj başladığı anda ortaya çıkan boy farkı, hem ekran başındakileri hem de muhabir ve deneyimli kaleciyi gülümsetti. Belçikalı kalecinin yanında oldukça minyon kalan kadın muhabirin, bir basamağa çıkmasına rağmen mikrofonu Courtois'nın seviyesine çıkarabilmek için verdiği çaba kameralara yansıdı. Maç sonu değerlendirmesi için bir araya gelen ikilinin görüntüsü, sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok paylaşılanlar arasına girdi.

'BİR MUHABİRİN EN ZOR ANLARI'

Görüntülerin kısa sürede viral olmasının ardından, spor severler ve sosyal medya kullanıcıları durumu esprili bir dille ele aldı:

  • "Bir muhabirin en zor anları..."
  • "Kameramanın kadraj sınavı başladı."
  • "Courtois, yanında merdiven taşımalıydı!"

İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Andrew Robertson’dan Galatasaray’a övgü Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi
Aydın’da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda Aydın'da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda

19:43
Liverpool maçı öncesi Galatasaray’da sarı alarm
Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da sarı alarm
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:53
Liverpool’dan Galatasaray maçı öncesi eşi benzeri görülmemiş antrenman
Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi eşi benzeri görülmemiş antrenman
18:24
Aslan tur peşinde İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
17:48
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
