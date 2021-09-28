Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Eylül Perşembe günü yine Elazığ'da oynanacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 62-58 mağlup etti.

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