Basketbol Süper Ligi'nde İlk Hafta Maçları

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında bugün 3 maç oynandı.
Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu dün oynanan Yukatel Merkezefendi - Mersinspor mücadelesiyle başladı. Mersin ekibi, rakibini 75-65 yenmişti. Ligin ilk haftasına ise bugün 3 maçla devam edildi.
Süper Lig'de bugün oynanan maçların sonuçları şöyle;
Manisa Basket - Bursaspor: 73-81
Türk Telekom - Galatasaray: 72-70
Tofaş - Beşiktaş Fibabanka: 99-95
Ligde 1'inci hafta yarın oynanacak 4 maçla tamamlanacak. Program şöyle:
13.00 Bahçeşehir Koleji - Karşıyaka (Sinan Erdem)
15.30 Aliağa Petkimspor - Darüşşafaka Lassa (İzmir Enka)
18.00 Anadolu Efes - Yalovaspor (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Fenerbahçe Beko - Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
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