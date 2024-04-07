Spor

Basketbol U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup Maçları Kayseri'de oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2023-2024 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri Programı çerçevesinde düzenlediği U18 (Erkek-Kız) Anadolu Şampiyonaları katılımcıları belli oldu. U18 Anadolu Şampiyonaları Erkeklerde; Afyonkarahisar ve Kayseri, Kızlarda ise Sakarya ve Uşak illerinde düzenlenecek. 4 farklı şehirde 64 takımın yer aldığı U18 Anadolu Şampiyonalarında yaklaşık 800 sporcu ter dökecek. Kayseri'de oynanacak olan ErkeklerBeyaz Grup maçlarına katılacak takım ve grupları şöyle:

A Grubu: Çağdaş Bodrum (Muğla), DemirAmiraller (İzmir), Birey Koleji (Eskişehir), Karşıyaka (Tokat)

B Grubu: TED Ankara Kolejliler (Ankara), Bornova Belediyesi (İzmir), EskişehirGelişim (Eskişehir), Samsunspor B (Samsun)

C Grubu: Büyükçekmece Basketbol (İstanbul), Esa Bodrum (Muğla), EtimesgutBelediyesi (Ankara) Ulubey Ohtamış (Ordu)

D Grubu: Ege Asist (İzmir), ER-GÜ (Manisa), Çankaya Üniversitesi (Ankara), Trabzonspor (Trabzon) - KAYSERİ