Basketbol U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup Maçları Kayseri'de oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2023-2024 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri Programı çerçevesinde düzenlediği U18 (Erkek-Kız) Anadolu Şampiyonaları katılımcıları belli oldu. U18 Anadolu Şampiyonaları Erkeklerde; Afyonkarahisar ve Kayseri, Kızlarda ise Sakarya ve Uşak illerinde düzenlenecek. 4 farklı şehirde 64 takımın yer aldığı U18 Anadolu Şampiyonalarında yaklaşık 800 sporcu ter dökecek. Kayseri'de oynanacak olan ErkeklerBeyaz Grup maçlarına katılacak takım ve grupları şöyle:
A Grubu: Çağdaş Bodrum (Muğla), DemirAmiraller (İzmir), Birey Koleji (Eskişehir), Karşıyaka (Tokat)
B Grubu: TED Ankara Kolejliler (Ankara), Bornova Belediyesi (İzmir), EskişehirGelişim (Eskişehir), Samsunspor B (Samsun)
C Grubu: Büyükçekmece Basketbol (İstanbul), Esa Bodrum (Muğla), EtimesgutBelediyesi (Ankara) Ulubey Ohtamış (Ordu)
D Grubu: Ege Asist (İzmir), ER-GÜ (Manisa), Çankaya Üniversitesi (Ankara), Trabzonspor (Trabzon) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Basketbol U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup Maçları Kayseri'de Oynanacak - Son Dakika
Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, bin sürücü ve yolcu emniyet kemeri simülasyon aracıyla bilinçlendirildi. Ayrıca, 560 vatandaşa alkolmetre gözlüğüyle farkındalık eğitimi verildi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig 20. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, evinde ağırladığı Bahçelievler Belediyespor'u 39-25 mağlup etti. Nilüfer Belediyespor, aldığı bu galibiyetle ligdeki puanını 14'e yükseltti.
Sizin düşünceleriniz neler ?