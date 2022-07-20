İlhan Palut: "Son derece organize bir takımla oynayacağız" - Son Dakika
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İlhan Palut: "Son derece organize bir takımla oynayacağız"

20.07.2022 19:22

- İlhan Palut: "Son derece organize bir takımla oynayacağız" Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Belarus temsilcisi BATE Borisov'a saygı duyduklarını belirterek, "Son derece organize, sahada ne yaptığını bilen bir takımla oynayacağız.

- İlhan Palut: "Son derece organize bir takımla oynayacağız"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Belarus temsilcisi BATE Borisov'a saygı duyduklarını belirterek, "Son derece organize, sahada ne yaptığını bilen bir takımla oynayacağız. Yarın sahaya ilk maçta iyi bir sonuç almak için çıkacağız" dedi.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın BATE Borisov ile karşılaşacak Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi İlhan Palut ve kaleci İbrahim Sehic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarına Konya'da başladıklarını, Erzurum'da kamp süreçlerinin devam ettiğini ve tekrar Konya'ya döndüklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Palut, "Başakşehir ile hazırlık maçı yapıp BATE maçının hazırlıklarını hafta içi antrenmanlarıyla da bitirmiş olduk. Hep söyledim Konferans Ligi bizim için önemli. Her kulvar önemli. Gruplara katılmak istiyoruz, tabii bu uzun bir yol gibi duruyor. 3 rakibi bertaraf etmemiz gerekiyor. Yarın da bunlardan ilkiyle oynayacağız. Kendi sahamız gibi görünse de BATE ev sahipliğinde. Bir şekilde maça hazırlandık. BATE'nin analizini yaptık. Son derece organize bir takımla oynayacağız. Sahada ne yaptığını bilen bir takımla oynayacağız. Bir oyun istikrarı olan rakibimiz var. Tabii ki her takımının olduğu gibi onların da bir takım zaafları var. Biz sonuna kadar saygı duyuyoruz. Yakın zamanda da BATE'nin bir Avrupa alışkanlığı da var. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün son antrenmanımızla da bitireceğiz. Yarın sahaya ilk maçta iyi bir sonuç almak için çıkacağız. Oğulcan'ın sakatlığı dışında eksiksiz şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Palut, takımın enerjisinden ve isteğinden memnunum olduğunu kaydederek, "Takımımız gayet konsantre bir şekilde çalıştı. Bunu göreceğimiz yer de yarın saha. Ama Başakşehir hazırlık maçına göre daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hazır bir takımımızla çıkacağız"

Palut, karşılaşmaya hazır 11 ile çıkmayı planladıklarını söyleyerek, "Hazır bir takımımızla çıkacağız. Ligin ilk yarısını bitirmiş, 15 resmi müsabakaya çıkmış takımla oynayacağız. Her şeyden önce fiziksel bir karşılık vermemiz gerekiyor. Bu noktada en hazır bir takımla oynayacağız. Atak organizasyonları, şut çalışmaları gibi hazırlıklarımızı yaptık. Yarın oyuncularımızdan bu çeşitliliği bekliyoruz. Bu denemeleri yapan bir Konyaspor görebiliriz. Kendi liginde dominant bir takım ve oyun ezberleri var, bundan vazgeçmiyorlar. Bizim de oyun kurgumuz var. Genel anlamda topa sahip olmaya çalışan bir Konyaspor izleteceğiz. Konya'da oynanacak olmasının avantajı olacak. Bunlar kağıt üzerinde avantajlar. Bunu sahada sonuca dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.

Palut, ilk Avrupa maçı heyecanı olduğunu fakat bunun panik seviyesinde olmadığını ifade ederek, "Kafamda ilk 11 belli. Gönül istiyor ki ilk maçta rahat sonuç alalım ama olayı dakika dakika yaşayacağız" dedi.

İbrahim Sehic: "Kalemizi gole kapatıp goller bulmayı hedefliyoruz"

Avrupa müsabakalarına katıldıkları için mutlu olduklarını aktaran İbrahim Sehic ise, "Yarın müsabakalara başlıyoruz. BATE takımını çok iyi tanımıyoruz ama gerekli analizleri yaptık. Kalemizi gole kapatıp goller bulmayı hedefliyoruz. Kesinlikle galip gelmek istiyoruz. İkinci maçta maçta taraftarımızla beraber BATE'yi de daha iyi tanımış olacağız" dedi.

Takım arkadaşlarıyla gerekli toplantıları yaptıklarını belirten Sehic, "Hazırlığımızı sadece Avrupa için değil lig için de yapıyoruz. Takımı motive ediyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımızın da adapte olmasını bekliyoruz. Maça odaklandık. Şu ana kadar iyi hazırlandık. Yeni oyuncular çok yetenekli. Fiziksel olarak kısa sürede hazır olacaklar. Yarın oynayacağımız takım fiziksel olarak hazır, 20 maç oynamışlar. Geçen yıl evimizde kolay yenilmeyen bir takım olduğumuzu ve buradan da kolay çıkılmayacağını göstereceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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