Batman'da okul sporları müsabakaları başladı

Batman'da 2021-2022 sezonunda 26 branşta düzenlenecek olan okul spor müsabakaları 10 bin öğrencinin katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, geçen yıl yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan okul spor müsabakalarının bu yıl büyük bir heyecanla başladığını söyledi.

26 branş ve 250 kategoride yaklaşık 10 bin gencin katılımıyla başlayan müsabakaların 6 ay süreceğini aktaran Özperk, "Tesislerimizin tekrar gerçek sahipleri ile buluşmasından dolayı sevinçliyiz." dedi.

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte sürdürülen organizasyon çerçevesinde gençlerin tecrübe elde edeceğini kaydeden Özperk, şöyle devam etti:

"Umuyoruz ve diliyoruz gençlerimiz bu kardeşlik, coşku, sevinç ve heyecan ikliminde geleceğe iyi birer sporcu olarak yetişirler. Spor aynı zamanda sağlıklı bir gelecektir, gençliği kötü ortam ve alışkanlıktan korumanın da bir yoludur, gençlerimiz arasında tatlı bir rekabeti, kardeşlik iklimi içerisinde perçinleyen bir etkinliktir. Bu anlamıyla coşkuluyuz, heyecanlıyız."