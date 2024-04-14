Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu

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Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, kazanırsa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşılaştı. Bay Arena'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan Bayer Leverkusen, 119 yıllık tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmayı garantiledi.

TARİHİNDE İLK KEZ

Bayer Leverkusen, ligin son 5 haftasına en yakın takipçisi Bayern Münih'in 16 puan önünde girdi ve Bayern Münih'in 11 yıllık şampiyonluk serisini bozmuş oldu.

WIRTZ ŞOV YAPTI

Leverkusen'e şampiyonluğu getiren golleri; 25. dakikada penaltıdan Victor Boniface, 60. dakikada Granit Xhaka, 68, 83 VE 90. dakikalarda ise Florian Wirtz kaydetti.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

Bu sezon oynadığı 43. resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da şu ana kadar oynadığı 29 maçta sadece 4 beraberlik alırken 25 kez de galip geldi.

XABI ALONSO İLK KEZ ŞAMPİYON OLDU

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in başına geçen İspanyol teknik adam Xabi Alonso da kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.