Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu - Son Dakika
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Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu

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Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Bayer Leverkusen, Werder Bremen'i 5-0 mağlup ederek 119 yıllık tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu. Leverkusen, Bayern Münih'in 16 puan önünde yer alarak 11 yıllık şampiyonluk serisini sonlandırdı.

14.04.2024 20:28  Güncelleme: 20:38
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Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, kazanırsa şampiyonluğunu ilan edeceği maçta Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşılaştı. Bay Arena'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan Bayer Leverkusen, 119 yıllık tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmayı garantiledi.

TARİHİNDE İLK KEZ

Bayer Leverkusen, ligin son 5 haftasına en yakın takipçisi Bayern Münih'in 16 puan önünde girdi ve Bayern Münih'in 11 yıllık şampiyonluk serisini bozmuş oldu.

Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu

WIRTZ ŞOV YAPTI

Leverkusen'e şampiyonluğu getiren golleri; 25. dakikada penaltıdan Victor Boniface, 60. dakikada Granit Xhaka, 68, 83 VE 90. dakikalarda ise Florian Wirtz kaydetti.

YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

Bu sezon oynadığı 43. resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da şu ana kadar oynadığı 29 maçta sadece 4 beraberlik alırken 25 kez de galip geldi.

Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu

XABI ALONSO İLK KEZ ŞAMPİYON OLDU

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in başına geçen İspanyol teknik adam Xabi Alonso da kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Ahmet Akpınar: KARAKTERİYLE , OYNATTIĞI FUTBOLLA , MÜTEVAZİLİĞİ VE DURUŞUYLA SONUNA KADAR HAKETTİ... TEBRİKLER ALONSO... 181 2 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Örnek alacaksanız bu takımı alın. Adamlar sadece futbol oynadı ve hiçbir bahanenin arkasına saklanmadı. İşte büyük takım olmak budur. 127 3 Yanıtla
  • Ankara null: beceriksiz bayern varken daha cok olurlar ama bu takim dagilir 17 71 Yanıtla
  • ferhat eser: bi süper lige bak birde avrupaya nasıl bir rezaletin içindeyiz 76 7 Yanıtla Ömer Ege Karaarslan: Senin gibi yalakalar yüzünden bu haldeyiz ferhat 10 37 Galatasaray Spor kulübü: Her haberin altında bu Ferhat eser yalakası var. 9 18
  • DORUĞUN GERZESİ: sonuna kadar hakedilmiş bir şampiyonluk hikayesi bu . tebrikler 65 1 Yanıtla
  • Resul Bey: bizde de ağlak fenere eyyamla maç kazandırdılar ! 17 29 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan: HARRY KANE 6 30 Yanıtla
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