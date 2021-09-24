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Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı, ilk madalyasını kazanma hedefinde - Son Dakika

Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı, ilk madalyasını kazanma hedefinde

24.09.2021 11:03

Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı, İtalya'nın Palermo kentinde 2-9 Ekim tarihlerinde yapılacak Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda madalya kazanarak bir ilke imza atmak istiyor.

Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı, İtalya'nın Palermo kentinde 2-9 Ekim tarihlerinde yapılacak Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda madalya kazanarak bir ilke imza atmak istiyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBSF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yelken Branşı Teknik Kurul Başkanı Aynur Olgaç, AA muhabirine, bu sporun daha iyi seviyelere gelmesi için yüreklerini ortaya koyduklarını söyledi.

Branşa olan ilginin artmasıyla güzel gelişmeler yaşadıklarını anlatan Olgaç, "2017 yılında branşı devraldığımızda 3 ilden 10 sporcu ve 5 teknemiz vardı. Bugün 18 teknemiz ile kendimize ait bir botumuz var. Sporcu sayımız 8 ilde 40'ın üstüne çıktı. Türkiye'de yelken branşı 10 yıllık aşamaya gelmiş durumda. Adana, Zonguldak ve Bodrum'a tekne verdik. Branşı yaygınlaştırmak için çok emek harcıyoruz." diye konuştu.

Olgaç, federasyonun büyük destek verdiği branşta sporcuların gelecek yıllarda önemli başarılara imza atacağına inandıklarını aktardı.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Uluslararası organizasyonlara katılmaya başladıklarını belirten Olgaç, şöyle devam etti:

"Sporcularımızın hedefleri büyük. Mersin'in karasularından dünyaya açılıyoruz. 2 kez Avrupa dördüncülüğümüz, 1 kez de dünya beşinciliğimiz var. İki yıllık aradan sonra katılacağımız bir Dünya Şampiyonası var. Şampiyona İtalya'nın Palermo kentinde yapılacak. Çok heyecanlıyız. Orada derece alacağımızı umut ediyoruz. Türkiye'den en iyi erkek, kadın ve genç sporcuyu Dünya Şampiyonası'na götüreceğiz. Hedefimizde madalya var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Olgaç, Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda madalya kazanmaları durumunda bir ilke imza atmış olacaklarını sözlerine ekledi.

Koç: "Hedefimiz her zaman için kürsüye çıkmak"

Paralimpik Yelken Milli Takımı Antrenörü Armağan Koç, branştaki gelişmelerin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Yakın zamanda büyük başarılar elde edeceklerine inandıklarını aktaran Koç, şöyle konuştu:

"Yeni bir branş olmamıza rağmen hızlı ilerledik. Pandemi sürecinde biraz duraksadığımız çalışmalarımızı tekrar hızlandırdık. Önümüzde 2 Ekim'de Palermo'da başlayacak Dünya Şampiyonası var. Bunun için hazırlıklarımız devam ediyor. Bu güne kadar katıldığımız Avrupa ve dünya şampiyonlarında derecelerimiz var. Daha iyiye ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz her zaman için kürsüye çıkmak. Bu potansiyele sahibiz."

Koç, Palermo'da 2-9 Ekim'de yapılacak Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'na katılacak 3 milli sporcudan en az bir madalya beklediklerini vurguladı.

Yelken Branşı Teknik Kurul Üyesi Emrah Sürmen de son 4 yılda hem sporcu hem de tekne sayılarının arttığına dikkati çekti.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında mücadele etmeye başladıklarını belirten Sürmen, "Dünya Şampiyonası'nda kürsü umut ediyoruz. Şampiyonaya götürdüğümüz sporculardan en azından birinin ilk 5 arasında yer alacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı, ilk madalyasını kazanma hedefinde
Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı, ilk madalyasını kazanma hedefinde
Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı, ilk madalyasını kazanma hedefinde
Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı, ilk madalyasını kazanma hedefinde

Palermo, Engelli, Yelken, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı, ilk madalyasını kazanma hedefinde - Son Dakika Spor


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