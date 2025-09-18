Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda tereddütsüz görüş belirtti - Son Dakika
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda tereddütsüz görüş belirtti

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye\'nin konuştuğu pozisyonlarda tereddütsüz görüş belirtti
18.09.2025 09:43  Güncelleme: 09:51
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye\'nin konuştuğu pozisyonlarda tereddütsüz görüş belirtti
Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendiren beIN Trio ekibi, hakem Cihan Aydın'ın kritik kararlarını eleştirdi. Yorumcular, 90+6'daki Oosterwolde pozisyonu ile elle oynama beklentisi olan pozisyonun ''net penaltı'' olduğunu savundu.

beIn Trio ekibi, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından hakem Cihan Aydın'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maç sonrası pozisyonları tek tek inceleyen Trio yorumcuları, Oosterwolde'nin ceza sahasında yerde kaldığı anı ve Fenerbahçeli oyuncuların elle oynama beklentisini tartıştı.

"NET PENALTI" VURGUSU

Ünlü yorumcular, iki pozisyonun da penaltı olduğunu belirterek, "VAR'ın kesinlikle devreye girmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

90+6. dakikada Oosterwolde'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

beIN Trio Ekibi, Fenerbahçe - Alanyaspor Maçının Hakem Kararlarını Değerlendirdi
Görüntü: beIN SPORTS

Bülent Yıldırım: Hadergjonaj, topa gitmeksizin Oosterwolde'nin üstüne gidip güreş faulü yapıyor. Bu çok net bir penaltı. Net, topsuz alanda yapılan faul. Top oyunda, VAR müdahalesi gerektirecek bir penaltı.

Bahattin Duran: Çok detaylı konuşmaya gerek yok. Hadergjonaj'ın yaptığı net ihlal. Topla hiç ilgisi yok, iki eliyle rakibine sarıldı, tuttu. Neredeyse kaleden içeri sokacak. Karşılığı penaltı. VAR müdahalesiyle penaltı verilmesi lazım. Önce hakemin vermesi lazım penaltıyı.

Deniz Çoban: İzahı olmayan bir pozisyon. Hadergjonaj, Oosterwolde'nin tüm hareketlerini kıstıracak şekilde yere itmiş. Oosterwolde'nin Hadergjonaj'a hareketi de yok. Arkadan gelip topa bakmadan, topla ilgisi olmadan sarılıp yere düşürdü. En temiz tabirle, en basit tabirle dikkatsiz davranma. Yere yatırıp oyun dışına attı.

90+6. dakikada Fenerbahçe'nin elle oynama beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? sorusunu yanıtlayan yorumcular;

beIN Trio Ekibi, Fenerbahçe - Alanyaspor Maçının Hakem Kararlarını Değerlendirdi
Görüntü: beIN SPORTS

Bülent Yıldırım: Güven Yalçın dikkatsiz, kendini genişleterek geldi. Mesafenin yakın olması önemli değil. Alan genişletti. Açık, net bariz bir penaltı. Yakın saniyelerde ikinci penaltı. VAR müdahalesi gerektirecek kanıtlı penaltı.

Bahattin Duran: Çok net penaltı. Sahada da, VAR odasında da penaltı. Güven elleri açarak geldi buraya. Açık olan eliyle topu süpürüp taşıdı. Eli açık topu taşıdı. İhlal olması için olabilecek bütün hareketi yaptı. Güven, kendisi bilerek ayağıyla topla oynasa cezalandırılmazdı. Topla oynayan Cenk, Güven'in top ayağına çarptı, bilerek oynadığı anlamına gelmez. Güven'in aldığı risk, ellerinin aldığı risk cezalandırılması gereken bir penaltıydı. Sahada, sahada değilse VAR'da cezalandırılmalıydı. İkisi de net penaltı.

Deniz Çoban: İki tane net penaltı var. İlki de ikincisi de net. İkisine de VAR müdahalesi gerekir. Birine bakarken diğerini kontrolden kaçırdı mı acaba?

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Trio ekibinin bu yorumu sonrası sosyal medyada hakem kararları bir kez daha gündem oldu ve futbolseverler arasında büyük tartışma yarattı.

Son Dakika Spor Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda tereddütsüz görüş belirtti - Son Dakika

    Yorumlar (22)

  • Muhammedd:
    başarı kazanma çabaları federasyonun hakemleriyle, medyasıyla algı yaratmak yürümek ve mağduru oynamak. yalanlar, ifitiralar, hileler... ve sonuç lnetlenmiş gibi her sezon herkesin şampiyonluklarını izliyorlar. mesela Kayseri 9 eksik gelmiş çocukları yenemiyorsun, her sene öyle şeyler oluyor ki ilahi işaretleri ANLAMIYORLAR :) ALLAH var tabii, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir." :) 384 8 Yanıtla
  • Ahmet D:
    browna kırmızı verilmedi, sırtına gelen topa kanıt olmadan VAR ile penaltı uyduruldu, en nesyri rakibine vurup yere düşürdü golü attı iptal edilmedi. burada zaten alanya doğrandı. son dakika yine penaltı uydurun diyorlar diye hala arsızlık yapıyorlar. pozisyonda da top dizden ele sekiyor yavaş kanada açılacak penaltı olmaz ki zaten cenk tabanıyla rakibin dizine faul yapıyor. 196 21 Yanıtla
    Sena2007:
    s. tir git biraz mantıklı saçmala 12 69
    Ortega:
    top cenkten sekiyor olmasın zekii arkadaş 4 58
  • Bilişim Hurda:
    ilk penaltıda olduğu gibi bu pozisyonu da uydurma bir penaltı beklediler jokerler bitti herhalde pozisyonda Cenk Tosun O kim ya taban girip dizine temas ediyor kale içinde de oster vol de rakibinin formasından çekip kalkmasını engelliyor 145 17 Yanıtla
  • Göztepeli:
    VARdaki bizim fb maçının VARıydı. dk 2 amrabatın penaltısına ve Duran'ın kasti sert gaddarca dirsek atmasına VAR kırmızı için çağırmadı. Bugün aynı VAR fb için penaltı uydurdu, aynı VAR en nesyrinin rakibi itip düşürerek boş kaleye gol atmasına iptal için çağırmadı. tff mhk medya, fbyi kollama kurumu oldu yıllardır 116 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    browna kırmızı uok, uydurma penaltı var, 2. gölden önce faul verilmiyor siz kimi kandırıyprsunuz ŞİKE artık alenen VAR da yapılıyor 104 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
