Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçından sonra çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Sancak, Türkiye'de en çok sevilen takımlardan biri olmak istediklerini, Belhanda'nın hareketinin yanlış olduğunu ifade etti.
İşte Murat Sancak'ın açıklamaları:
"Eski takımım, eskiden gönül verdiğim Fenerbahçe'yi yendik. Belhanda'nın bize gelmesinden dolayı, Fenerbahçe- Galatasaray çekişmesinden dolayı bu gibi sıkıntılar maalesef oluyor. Hiç gerek yoktu. Belhanda'yı maç bitmeden içeri alsınlar diye bağırdım ama duymadılar. Belhanda'yla görüşeceğiz. Bizim değerli oyuncularımızdan.
Oyuncularımın alnından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Bütün Adanalılara, Adana'ya armağan ediyorum. İnşallah ileriki süreçte daha iyi olacağız.
Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diyorum. Taraftarlar yönetimine sahip çıksın. Buradan bunu söylüyorum. Taraftarlar sakin olsun. Fenerbahçe büyük camia. Arada bir böyle aksaklıklar oluyor."
Son Dakika › Spor › Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı - Son Dakika Spor