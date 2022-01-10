Belhanda'nın Fenerbahçe'ye yaptığı hareket, Murat Sancak'ı da kızdırdı

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncunun son halini görenler inanamadı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçından sonra çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Sancak, Türkiye'de en çok sevilen takımlardan biri olmak istediklerini, Belhanda'nın hareketinin yanlış olduğunu ifade etti.

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları:

"ESKİDEN GÖNÜL VERDİĞİM TAKIM"

"Eski takımım, eskiden gönül verdiğim Fenerbahçe'yi yendik. Belhanda'nın bize gelmesinden dolayı, Fenerbahçe- Galatasaray çekişmesinden dolayı bu gibi sıkıntılar maalesef oluyor. Hiç gerek yoktu. Belhanda'yı maç bitmeden içeri alsınlar diye bağırdım ama duymadılar. Belhanda'yla görüşeceğiz. Bizim değerli oyuncularımızdan.

"ADANA'YA ARMAĞAN DİYORUM"

Oyuncularımın alnından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Bütün Adanalılara, Adana'ya armağan ediyorum. İnşallah ileriki süreçte daha iyi olacağız.

"FENERBAHÇELİLER SAKİN OLSUN"

Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diyorum. Taraftarlar yönetimine sahip çıksın. Buradan bunu söylüyorum. Taraftarlar sakin olsun. Fenerbahçe büyük camia. Arada bir böyle aksaklıklar oluyor."