Bellona Kayseri Basketbol, Aclan Kavasoğlu ile sezon sonuna kadar anlaştı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinde Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Aclan Kavasoğlu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Kavasoğlu, Bellona Kayseri Basketbol'un geçmişi kuvvetli bir kulüp olduğunu söyledi. Maddi problemlerden dolayı bu duruma düşüldüğünü belirten Kavasoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak her şeyden önce takımın kötü olduğunu düşünmüyorum. Sadece oyuncu sayısında ciddi bir eksiklik var. Bunlar giderildiği takdirde temelinde iyi oyuncuların olduğu bir kadro. Takımı yukarı çekebilmek, maç kazanabilmek, daha verimli hale gelebilmek daha kolay olacak. İnşallah bunları sağlamak için çalışacağız. Teknik ekibin de uzun süredir burada olması benim için büyük avantaj. Herkesin birlikte düşünerek hareket ettiği bir ortamda başarılı olmak daha kolay olacak. İnşallah Kayseri'nin desteğiyle bu zor günleri atlatacağız."

Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey ise takım olarak sezona kötü başladıklarını, maddi sıkıntılar ve döviz kurunun artmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bunun da takıma yansıdığını dile getiren Bozbey, "2 Türk, bir yabancı oyuncu göndermiştik. Son olarak 15 yıldır çalıştığımız Ayhan hoca ile yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Yeni hocamız dün ilk idmanına çıktı. Hocamız ile sezon sonuna kadar anlaştık. Bizim basketboluna güvendiğimiz, bildiğimiz bir hocamız. Oyuncu takviyeleri olacak." dedi.

Yeni sponsorları Medicare Assistance'nin hocanın buraya gelmesinde ve 2-3 oyuncu alımında kendilerine maddi ve manevi katkıda bulunacağını aktaran Bozbey, şunları kaydetti:

"Onlara buradan teşekkür ediyorum. Bu takımın tekrar yaşayabilmesi için büyük çaba sarf eden başta onursal başkanımız Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'nun desteği ile bu takım bir şekille ayakta kalacak. Bu sene ilk 8'e girmeyi hedefleyeceğiz. Kötü kadromuz yok, biraz moral olarak aşağılara inmiştik. 1-2 oyuncu takviyesi ile sezon başında hedeflediğimiz ilk 8 içine girip yine önümüzdeki sene Avrupa kupalarında boy göstermek istiyoruz."

Kavasoğlu ve Bozbey, konuşmaların ardından sözleşmeyi imzaladı.