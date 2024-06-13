Bertuğ Yıldırım: İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama küçük hedefler düşünmüyoruz - Son Dakika
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Bertuğ Yıldırım: İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama küçük hedefler düşünmüyoruz

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A Milli Futbol Takımı'nın genç oyuncusu Bertuğ Yıldırım, Euro 2024 F Grubu ilk maçı öncesinde yaptığı açıklamada, takımın turnuvaya hazır olduğunu ve gol atma görevini üstlendiğini belirtti. Yıldırım, takımın büyük hedefleri olduğunu ve ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

13.06.2024 12:40
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Bertuğ Yıldırım: İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama küçük hedefler düşünmüyoruz

"Birinci görevim gol atmak"

"Her insanın hayali A Milli Takımdır"

Uğur DEMİRKIRDI – Serhan TÜRK/ HANNOVER - ALMANYA, - EURO 2024 F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor. Ay-yıldızlılarda antrenman öncesinde takımın genç isimlerinden Bertuğ Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turnuvaya hazır olduklarını belirten Bertuğ Yıldırım, "Turnuvaya hazırız. Çok iyi hazırlanıyoruz, çok iyi antrenman yapıyoruz. Şu an her şey yolunda gidiyor. Tabii ki sakat oyuncularımız var. O bizi biraz üzdü ama dediğimiz gibi bunlar futbolun içinde olan şeyler. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİRİNCİ GÖREVİM GOL ATMAK"

Turnuvada gol yollarında sıkıntı yaşayacaklarını düşünmediğini dile getiren 21 yaşındaki golcü oyuncu, "Forvet oyuncusu olarak birinci görevim gol atmak. Bende bunun için ekstra çalışıyorum. Dediğiniz gibi bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz ama ben de diğer takım arkadaşlarım da çok kaliteli. Bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ben de kendime bu konuda güveniyorum. Bu konuda sıkıntı yaşayacağımızı çok düşünmüyorum" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK AMA KÜÇÜK HEDEFLER DÜŞÜNMÜYORUZ"

Milli takımın büyük hedefleri olduğunu belirten Bertuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimizi kademe kademe belirliyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama küçük hedefler düşünmüyoruz. Oynadığımız her maça kazanmak için çıkacağız gruptan rahat bir şekilde çıkıp kalan maçlara bakacağız."

"HER İNSANIN HAYALİ A MİLLİ TAKIMDIR"

A Milli Takım'da olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Bertuğ Yıldırım, "A Milli Takım, bu topraklarda yetişmiş her insanın hayalidir. Benim de hayalimdi. Geniş kadroda başladım sonra Ümit Milli Takım ile hazırlık maçı oynadım. Hocamız bana güvendiğini söyledi, tekrardan beni çağırdı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Ben de en iyi şekilde hazırım" diyerek konuşmasını tamamladı.

Bertuğ Yıldırım: İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama küçük hedefler düşünmüyoruz
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bertuğ Yıldırım: İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama küçük hedefler düşünmüyoruz - Son Dakika

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