Beşiktaş 3 golle kupada 2\'de 2 yaptı

15.01.2026 22:21
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, kupada 6 puana yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-0'lık skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ ABRAHAM'LA ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, 15. dakikada öne geçti. Sol taraftan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında topla buluşan Tammy Abraham, yaptığı şık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Abraham, siyah-beyazlı forma altında gol sayısını 13'e çıkardı.

KALECİ GOLE İZİN VERMEDİ

19. dakikada ceza yayında topu alan Kartal Kayra, pasını ceza yayı solundaki Toure'ye aktardı. Toure'nin uzak direğe bekletmeden şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

TOURE İLE FARK İKİYE ÇIKTI

Beşiktaş, 55. dakikada farkı ikiye çıkarttı. Siyah-beyazlıların hücüumunda Taylan Bulut, sağ kanatta ceza sahasının uzağından ortaladı, savunmanın markajından kurtulan El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. Malili oyuncu gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Süper Lig'de 12 karşılaşmada 4 gol, 5 asisti bulunan Malili oyuncu, Türkiye Kupası'nı da boş geçmedi.

BİR GOL DE KARTAL KAYRA'DAN

Beşiktaş, 87. dakikada farkı üçe çıkardı. Salih Uçan'ın sol çaprazdan yaptığı ortada topu takip eden Kartal Kayra Yılmaz, muhteşem bir vuruşla kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. Beşiktaş'ta farklı alt yaş kategorilerinde de forma giyen Kartal Kayra Yılmaz, A takımda ilk kez gol atma başarısı gösterdi. 6 farklı sezonda tüm kulvarlarda toplam 29 kez formayı sırtına geçiren Kartal, ilk defa ağları havalandırdı.

BEŞİKTAŞ 3 GOLLE 2'DE 2 YAPTI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı.

