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Beşiktaş, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta gol sesi çıkmazken, Adana Demirspor 48. dakikada Yusuf Barasi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ve Mert Günok, sarı kart cezaları nedeniyle gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Maçın son anlarında ise Beşiktaş taraftarları başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.

Beşiktaş, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı
23.01.2024 - 22:08,
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Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, -

STAT: Tüpraş

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Svensson (Dk. 86 Muleka), Necip Uysal, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl (Dk. 61 Ghezzal), Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy (Dk. 78 Rebic), Cenk Tosun

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev - İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan (Dk. 90+1 Cisse), Michut (Dk. 90+1 Tayfun Aydoğan), Stambouli (Dk. 86 Dorukhan Toköz), Akintola, Emre Akbaba (Dk. 86 Nani), Nourani (Dk. 60 Abdurrahim Dursun), Barasi

SARI KARTLAR: Tayfur Bingöl, Svensson, Mert Günok, Rebic (Beşiktaş) - Akintola, Michut, (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 48 Yusuf Barasi (Adana Demirspor)

Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirispor ile  golsüz berabere kaldı.

22'nci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Gedson ortasını yaptı. Zaynutdinov'un penaltı noktasının yakınından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

28'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Gedson ortasını yaptı. Ön direkte Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

35'inci dakikada kendi yarı sahasında toplu alan Rashica, sağ kanattan götürdüğü topla sağ çaprazdan ceza sahasına girip, şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

45'inci dakikada paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Svensson ortasını yaptı. Cenk'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev topu son anda kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Yusuf Barasi orta sahada Demir Ege Tıknaz'a arkadan yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

51'inci dakikada Gedson'un pasıyla soldan çizgiye inen Emrecan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Tayfur'un şutunda kaleci Magomedaliev, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

69'uncu dakikada Svensson'un pasıyla ceza sahası çizgisinin hemen üstünde topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sağ ayağına alıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

Müsabaka 0-0 sona  erdi.

MERT GÜNOK VE TAYFUR BİNGÖL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlı ekipte, Adana Demirspor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkan Tayfur Bingöl ve Mert Günok, gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü.

Mücadelenin ilk yarısında Michut ile yaşadığı tartışma sonrasında sarı kart gören Tayfur Bingöl ile son dakikalarda hakeme itirazlarda bulunarak sarı kart gören Mert Günok, cezaları nedeniyle gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

TARAFTARDAN BAŞKAN HASAN ARAT'A TEPKİ

Beşiktaş taraftarları karşılaşmanın son anlarında başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın son anları ve sonrasında 'Hasan Arat transfer nerede' şeklinde tempo tuttu.

Kaynak: DHA
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