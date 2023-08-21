Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Son Güncelleme: 21.08.2023 13:34

Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova'ya 4.5 milyon euro bonservis ödenecek. Zaynutdinov, bu sezon CSKA Moskova formasıyla 5 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

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Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova'ya 4.5 milyon euro bonservis ödeyecek. CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maçta forma giyen Zaynutdinov, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

YABANCI KONTENJANINA TAKILMAYACAK

Zaynutdinov, Kazakistan vatandaşı olduğu için Süper Lig'de yabancı kuralına takılmadan oynayabilecek. TFF geçen sezon bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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