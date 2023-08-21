Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

2 KEZ SKORA KATKI VERDİ

Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova'ya 4.5 milyon euro bonservis ödeyecek. CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maçta forma giyen Zaynutdinov, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

YABANCI KONTENJANINA TAKILMAYACAK

Zaynutdinov, Kazakistan vatandaşı olduğu için Süper Lig'de yabancı kuralına takılmadan oynayabilecek. TFF geçen sezon bu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler." ifadelerini kullanmıştı.