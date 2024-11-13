Beşiktaş Başkanı Arat\'tan Hakem Eleştirisi

Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlıların hakkının yendiğini savunarak hakem kararlarında adil olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Arat, "Biz çok ciddi şekilde Beşiktaş'ın hakkının yendiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki perşembe günü sanırım Okay Bey Beşiktaş Meydanı diye bir program hazırlayacak. Herkes istediği soruları sorabilir. Baştan beri hep şunu söyledim; şeffaflıktan yanayız dedim ve bizde onun aksi bir iş olmaz. Bu göreve gelirken çok ciddi çalışmalar yaparak geldik. Bu görevi yapabildiğimiz sürece yaparız. Hedeflerimiz var. Beşiktaş camiası özellikle kırgın, üzgün. Ben de itidalli olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

VAR konusunda sorun yaşandığını kabul etmek gerektiğini dile getiren Arat, "Toplum Avrupa'daki bütün maçları seyrediyor. Hiç orada böyle şeyler yaşıyor musunuz? Hakem kararına itiraz eden oluyor mu? VAR'a itiraz eden oluyor mu? Haksızlık yaşanıyor mu? Hiç görüyor musunuz? Bizim Avrupa maçlarında hakem konuşuluyor mu? VAR konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Bakın bu iş federasyonların değişmesine neden oldu. O yüzden bu işe kesinlikle çözüm bulunması lazım. Başka çaresi yok. Yani burada bundan sonra yönetici bulamazsınız. Buraya finansman sağlayamazsınız. Burası sosyolojik kaosa doğru gider. Çok açık söylüyorum. O yüzden herkes duyarlı olsun. Herkes adil olsun. Biz adaletin dışında Beşiktaş olarak hiçbir ayrıcalık istemiyoruz. Beşiktaş çıkar kazanır ya da iyi oynamıyorsa kaybeder. Beşiktaş bunu bahane olarak göstermez." diye konuştu.

"Biz gerekeni en doğru ve en dürüst şekilde yaparız"

TFF'ye Beşiktaş ve Türk futbolu için önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Arat, "Bizim için bir şey bitmiş değil. Beşiktaş yoluna devam edecek. Beşiktaş bunları yaşamış ve tecrübeli DNA'ya sahip bir camia ama kimse bizden çıkıp bağırıp çağırıp ortalığı kırıp hareket yapmamızı beklemesin. Biz gerekeni en doğru ve en dürüst şekilde yaparız. Buradan tekrar söylüyorum. Burada en önemli olan Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş taraftarı adaletli olunduğuna inandığı anda her türlü dürüstlüğün simgesidir. Herkese de bunu gösterir. O yüzden ben bu ziyaretin önemli olduğunu düşünüyorum ve bu istişarelerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Takımlarının arkasında olsunlar"

Ligde ve Avrupa'da ciddi şanslarının olduğunu vurgulayan Hasan Arat, "Bu takım yeni kurulmuş bir takım. Takımlarının arkasında olsunlar. Türkiye'de henüz lig bitmemiş durumda. Geçen seneyle kıyaslamasınlar. Bu takım aynı tip takım değil. Matematiksel olarak kıyaslayabilirler ama ilk derbi maçta yaşanan kırılmalar haliyle psikolojik bir travmaya neden oldu. Ancak bu takım hem teknik heyet açısından hem oyuncu tecrübesi açısından bunu toparlayabilecek durumda." yorumunu yaptı.

Takıma ve hocaya inanıyoruz"

Camiada serzenişler olabileceğini anlatan Arat, "Bunu anlayışla karşılamamız lazım. Çünkü lige çok iyi başladık. Süper Kupa'yı aldık. Bunun böyle devam etmeyeceğini bir sporcu olarak baktığınızda her zaman görebilirsiniz. Sürdürülebilirlik açısından sıkıntılı bir dönem yaşadık. Bu sıkıntılı dönemin geçeceğine inanıyorum. Çünkü takıma ve hocaya inanıyoruz. Beşiktaş'ta kimse bir değişiklik beklemesin. Ben bunu çok net söyledim. Böyle günlük kararlar alacak bir yönetim değiliz. O tecrübeyi geçirdik. Geçen sene yaşananlar ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Çok zor bir transfer dönemi geçirdiklerini vurgulayan Hasan Arat, şunları söyledi:

"Herkes eksiklerimizi soruyor. Bu zor transfer döneminde 30'un üzerinde oyuncunun gitmesi çok ciddi bir süreçti. Sekiz oyuncu transfer ettik. Her zaman söylüyorum. Hakaret olmadığı müddetçe teknik olarak her türlü şeyi söyleyebilirsiniz. Bu sizin en büyük özgürlüğünüzdür. Basının özgürlüğüdür. Dolayısıyla biz buna açığız. Biz dinleriz, okuruz. Dersimiz varsa o derse çalışırız. Eksiğimiz varsa eksiğimizi tamamlarız. Taraftarımıza karşı çok dürüst ve şeffafız. Bizim onlardan yana bir endişemiz yok. Tek isteğimiz takımlarını desteklesinler. Bu böyle kısa bir maraton değil. Hep birlikte bir camia olarak bütünleşmiş bir şekilde yolumuza devam edelim."

Avrupa ve Türkiye'deki maçlarda hakem kararlarının farklılık gösterdiğine değinen Arat, şöyle devam etti:

"Türkiye'de her şey tamam. Neden bu eksik? Hiç düşündünüz mü? Yani VAR neden yok? VAR neden müdahale edemiyor? Hakemler bu kararları niye alıyorlar? İzlanda maçındaki VAR bir dakika sürüyor. UEFA maçlarındaki kararlar bir dakika, iki dakika sürüyor. Neden çekiniyorlar? Neden korkuyorlar? Yani bizim derbi maçımız kırılma noktasıdır. Kasımpaşa maçındaki Rafa meselesi kırılma noktasıdır. Malmö maçında baktınız mı? Hiç kimse Rafa'ya dokunabiliyor muydu koşarken? Dokunduğu anda cezası çok ağırdır. Türkiye'de bu görülmediği gibi o kararlar da verilemiyor. Başakşehir'de VAR'ın devreye girmemesi, Beşiktaş'ta puan olarak önemli kırılmalara neden oldu. Beşiktaş kötü oynadığında kaybediyorsa mazeret üretmeyiz. Beşiktaşlıya bu yakışmaz ama hakkı yeniliyorsa Beşiktaşlı çıkar bu hakkı arar. Biz bugün o noktadayız ve sayın başkanın samimiyetine inanıyorum. Sayın başkan çok önemli mesajlarla bu seçimi kazandı. Bu şekilde ben önemli önlemler alacağına inanıyorum."

Transfer dönemindeki planlamalardan da bahseden Hasan Arat, "Yabancı sayımızı son gece ancak 14'e indirebildik. Herkes 'Neden kanat alınmadı? Neden eksikler tamamlanmadı?' diyor ama böyle bir şansımız yok. 14 yabancı oyuncu var. Elimizdeki yabancı oyuncuları çıkartmamız fevkalade zor oldu. Şimdi iki oyuncumuzu gönderip iki oyuncu alma planımız var. Bu çalışmaları yapıyoruz ama ocak transferinden önce yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizdeki kadro budur. Bu kadroya güveniyoruz. Yepyeni bir kadro kuruldu. Derbi maçında böyle bir kırılma yaşandı. Bu kırılmanın tamir edilebileceğine inanıyorum. Önemli olan camianın bir arada olmasıdır. Bakın en kritik konu budur. O yüzden kimse dışarıdan camiada bir boşluk var diye hevese kapılmasın. Bu camia istediği zaman anında kenetlenir. Beşiktaş kenetlenecektir." diyerek sözlerini tamamladı.