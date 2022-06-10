Beşiktaş Başkanı Çebi, İskenderun Beşiktaşlılar Derneğinin etkinliğine katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatay'da İskenderun Beşiktaşlılar Derneğinin 19. kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı.

Başkan Çebi, burada yaptığı konuşmada, hiçbir Beşiktaşlının kulübünden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Beşiktaşlılık bir duruştur" dedi.

Sporun kardeşlik olduğunun altını çizen Çebi, şöyle konuştu:

"Bizim Beşiktaşlılık bakışımız, rakiplerimizin değerini olduğu gibi kabullenip, saygıyla karşılamaktır. Hatta onlarla birlikte yol yürümeyi bilmektir. Dolayısıyla sporun birleştirici ve kardeşlik tarafını önemsediğimi belirtiyorum. Beşiktaş'ımız için de son kongrede talep ettiğim, dilekte bulunduğum birlik ve beraberlik için yola çıktığımızı, bu seneyi birlik ve beraberlik yılı ilan ettiğimizi huzurlarınızda bir kere daha söylemek istiyorum."

Çebi, programın düzenlenmesinde emeği geçen İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal ve yönetimine teşekkür etti.

Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Beşiktaşlı taraftarlar ile davetliler katıldı.