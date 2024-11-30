Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den Açıklamalar - Son Dakika
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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den Açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel\'den Açıklamalar

Hüseyin Yücel, Hasan Arat'ın istifasından sonra Beşiktaş Başkanlığı görevini devralarak kulübün geleceği için gerekli adımları attıklarını belirtti. Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayırıldığını ifade eden Yücel, taraftarlardan destek istedi.

30.11.2024 20:10  Güncelleme: 20:11
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HASAN Arat'ın istifası sonrası Beşiktaş Başkanlığı koltuğuna oturan Hüseyin Yücel gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat'ın istifasına üzüldüklerini ve Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu hak etmediğini ifade eden Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel şu cümlelere yer verdi:

"Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik ve bizleri üzen istifasının ardından görevi devraldık. Yönetim kurulu olarak Beşiktaşımızın sahipsiz olmadığını göstererek kulübümüzün geleceği için bir araya geldik. İlk icraatımız hocamız Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmak oldu. Kendisi çok kariyerli bir hoca. Ancak hem alınan kötü sonuçlar hem de beklenen oyun performansının sergilenememesi bizi bu kararı almaya itti. Kendisine ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Futbol A Takımımızı vekaleten hocamız Serdar Topraktepe'ye emanet ediyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Yaşadığımız bu süreçle ilgili elbette söylenecek çok söz vardır. Ancak an itibarıyla herkes kendisine gelmelidir. Zira söz konusu, kişiler değil, şanlı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür... Hiç kimse Beşiktaş'ın üzerinde değildir. Camiamız müsterih olsun. Yönetim kurulumuz görevinin başındadır. İstifa edip gitmek en kolay seçenek olacaktı. Beşiktaş'ın maddi ve manevi yükümlülükleri vardır. Bizler her zaman buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzü geleceğe alnımız ak bir şekilde taşıyacağız. Mali kongredeki konuşmamda da söylediğim gibi benim Beşiktaş'a canım feda. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kaybedilmiş hiçbir şey yoktur. Tüm branşlardaki takımlarımıza inancımız tamdır. Bundan sonra konuşulması gereken sadece Beşiktaş'tır. Aksi, hepimizin kutsalı olan kulübümüze zarar verecektir. Kulübümüzdeki tüm yapılar çalışmalarına daha organize ve başarılı şekilde devam edecektir.

Beşiktaş kişiler üstüdür. Bizler bir gün gideceğiz. Ancak camia ve taraftar her zaman burada olacaktır. Beşiktaş maalesef içinde bulunduğu durumu hiçbir şekilde hak etmiyor. Bizler sadece elimizi değil tüm benliğimizi taşın altına koyduk. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan ricamız bizlere destek olmaları ve Beşiktaşımızı hak ettiği yere taşırken yanımızda durmalarıdır. Kişisel tartışmaların Beşiktaş'a hiçbir faydası olmayacaktır. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüzdür. En kötü gün bugünse, bugün de BEŞİKTAŞ. Sadece BEŞİKTAŞ…"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den Açıklamalar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ferhata Geçer:
    Ferhaaaaatttt!!! TAKIMIN da senin gibi dağıldı ya la!! :-))) 4 0 Yanıtla
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