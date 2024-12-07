Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Kulübe Dair Kararlılığını Vurguladı

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BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel , "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım, elimi kolumu değil vücudumu taşın altına koydum. Beşiktaş hiçbir şekilde sahipsiz kalmaz. Ben olduğum sürece Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyette büyük payın taraftar olduğunu söyleyen Hüseyin Yücel, "Çok güzel bir galibiyet aldık. Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır demiştim. Taraftarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kazandık. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bir tepki koydular. Maçtan önce de soyunma odasında görüşmüştük. Başkanım merak etmeyin elimizden gelen tüm mücadeleyi yapacağız dediler" diye konuştu.

'SERDAR HOCA BU ZOR DÖNEMDE GÖREVİ DEVRALDI'

Serdar Topraktepe'nin hiçbir fedakarlıktan kaçmadan sorumluluk aldığına dikkat çeken Yücel, "Serdar hoca bu zor dönemde görevi devraldı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sorumluluk aldı. Onun da ellerine sağlık teşekkür ediyorum. Umarım onunla daha güzel günler görmeye devam edeceğiz" yorumlarında bulundu.

'BEŞİKTAŞ'A ZARAR VERECEK SÖYLEMLERDEN KAÇINALIM'

Beşiktaş'ı maddi ve manevi olarak rahatsız edici söylemlerden kaçınmak gerektiğini ifade eden Hüseyin Yücel, "Beşiktaş biraz çalkantılı günlerden geçiyor. Herkes televizyona çıkıp cevaplar veriyor. Olaylar kişiselleşmiş durumda. En başından bugüne kadar Beşiktaş camiası 121 yıllık bir çınar. Bundan sonra Beşiktaş'ı maddi ve manevi olarak rahatsız edici söylemlerden artık kaçınalım. Seçim kararı aldık, hayırlısı neyse o olsun. Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. İyisiyle kötüsüyle bana yazsınlar fark etmez. Beşiktaş'a zarar verecek söylemlerden kaçınalım" şeklinde konuştu.

'SERDAR HOCA KENDİSİ BIRAKMADIĞI MÜDDETÇE DEVAM ETMEYİ ARZU EDERİM'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Serdar hoca kendisi bırakmadığı müddetçe devam etmeyi arzu ederim. Ekibini güçlendirmek lazım. Önümüzde seçim var. Şu an macera aramaya gerek yok. Serdar hoca büyük fedakarlık yaptı, o fedakarlığın karşısında bizim ona karşı aynı fedakarlıkta bulunmamız lazım."

'BEŞİKTAŞ HİÇBİR ŞEKİLDE SAHİPSİZ KALMAZ'

Yönetici olarak görevini yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini söyleyen Hüseyin Yücel, "Göreve geldiğimizden beri bizim ilkemiz hep şeffaflık oldu. Bundan sonra da şeffaf davranacağız. Bizler yönetici olarak görevimizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Siz de profesyonel olarak görevinizi yapmaya başlayın dedim. Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım, elimi kolumu değil vücudumu taşın altına koydum. Beşiktaş hiçbir şekilde sahipsiz kalmaz. Ben olduğum sürece Beşiktaş'ı asla yalnız bırakmayacağım" dedi.

'ADAYLIK İÇİN TÜM ABİLERİMİ, KARDEŞLERİMİ BEKLİYORUM'

Beşiktaş için elini taşın altına koyan herkesin kendisi için değerli olduğunu vurgulayan Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Beşiktaş galibiyetlerle, mağlubiyetlerle yönetici seçmemeli. Başkan adayları galibiyet ve mağlubiyetlere bakmamalı. Hodri meydan demiştim, herhangi bir şey beklemeye gerek yok. Beşiktaş için elini taşın altına koyan herkes benim için kutsaldır. Adaylık için tüm abilerimi, kardeşlerimi bekliyorum."

'İSTİFA ETMEK, BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMAK, KAÇMAK EN KOLAY İŞTİ'

Beşiktaş'ı kaosa sürüklememek adına istifa etmediğini söyleyen Hüseyin Yücel, "En büyük şereflerden biri Beşiktaş başkanlık makamıdır. Mayıs'ta aday olurum ya da olmam ama bugün istifa etmek, Beşiktaş'ı yalnız bırakmak, kaçmak en kolay işti. Tüm yönetim kuruluyla beraber oturup konuştuk. Bütün arkadaşların desteğini aldım. İstifa edip gidebilirdim ama o zaman Beşiktaş'ı büyük bir kaosa sokardık. Böyle bir şeye izin vermeyeceğimize karar verdik" yorumlarında bulundu.

'UMARIM ÇOK FAZLA ADAY ÇIKAR'

Başkanlık seçimi hakkında da yorumlarda bulunan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Umarım çok fazla aday çıkar. Beşiktaş zor bir dönemden geçerken insanların sırça köşklerinde atıp tutmaları değil, tam tersine gelip burada sorumluluk almalarını ümit ediyorum. 3 hafta var seçime, skorlara bakmayalım. İsmi geçen adaylar da büyük Beşiktaşlı, hepsinin başımın üstünde yeri var. Onları da seçime davet ediyorum. Hodri meydan ifadesinden rahatsızlık olmuş, bundan kastım gelin buyurun hep beraber çıkalım yarışalım."

Son olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulunda da değişiklik olacağını ifade ederek sözlerini noktaladı.