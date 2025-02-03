Beşiktaş, Cher Ndour\'un sözleşmesini feshetti

Spor

Katilin kimliği de cinayet anı da hayrete düşürdü

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiraladığı 20 yaşındaki orta saha Cher Ndour ile yollarını ayırdı.

SÖZLEŞMESİ FESHELDİLDİ

Siyah-beyazlılar, Ndour'un kiralık sözleşmesinin feshetti ve bu gelişmeyi Türkiye Futbol Federasyonu' bildirdi. Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta Senegal asıllı İtalyan futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

FIORENTINA'YA TRANSFER OLACAK

Sezon başında geldiği Beşiktaş ile yollarını ayıran Cher Ndour'un yeni takımı da belli. Ndour, kariyerine ülkesinin takımlarından Fiorentina'da devam edecek. Serie A ekibi, Galatasaray'ın sezon başında Atalanta'ya kiraladığı Zaniolo da kadrosuna kattı.