Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti

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Beşiktaş, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da devam edecek.

03.02.2025 16:19
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiraladığı 20 yaşındaki orta saha Cher Ndour ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti

SÖZLEŞMESİ FESHELDİLDİ

Siyah-beyazlılar, Ndour'un kiralık sözleşmesinin feshetti ve bu gelişmeyi Türkiye Futbol Federasyonu' bildirdi. Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta Senegal asıllı İtalyan futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti

FIORENTINA'YA TRANSFER OLACAK

Sezon başında geldiği Beşiktaş ile yollarını ayıran Cher Ndour'un yeni takımı da belli. Ndour, kariyerine ülkesinin takımlarından Fiorentina'da devam edecek. Serie A ekibi, Galatasaray'ın sezon başında Atalanta'ya kiraladığı Zaniolo da kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, Cher Ndour\'un sözleşmesini feshetti

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tarık Yüce:
    cahil idim ferhoşt kayboldu. Talisca şovu görünce kıskançlıktan kudurdu kcağmda tutamadım atladı kaçtı :( Hırlar havlar ama küçük ısıramaz bilginize. Bulan sahiplenmesin, geri versin! 22 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Arkandan hiç kendine sövdürmediğin için sana sonsuz teşekkürler sana verilen görevi elinden geldiğince yaptın sana hakkımız helaldir yolun açık olsun Ndour güle güle 8 8 Yanıtla
  • Sergen:
    Tinerden beyni yanmış bunların. Adam Talisca diyor, vejnak mlı diyor 5 attık :D:D:D:D:DD:D 10 1 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    TIRIK KATDEŞ. 5 TANEYİ YİYİNCEDE BÖYLE KONUŞABİLİYORMUYDUN ? 1 3 Yanıtla
  • Aykut Bayna:
    bu adamlar kötü futbolcuysa niye hep kaliteli takımlara gidiyorlar., el musratide öyle bizim görmediğimiz neyi görüyorlar ilginç. 2 0 Yanıtla
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