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Avrupa maçında yok! Beşiktaş'ın yıldızı Amartey sakatlandı - Son Dakika

Avrupa maçında yok! Beşiktaş'ın yıldızı Amartey sakatlandı

Son Güncelleme: 22.10.2023 15:57

Son olarak ezeli rakibi Galatasaray'a derbide 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Daniel Amartey sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Amartey'in sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem olduğu belirtildi. Yıldız futbolcu, perşembe günü oynanacak Avrupa maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig devi Beşiktaş, Galatasaray derbisinde de forma giyen Daniel Amartey'in sakatlandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

"GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLMİŞTİR"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün (21 Ekim 2023) Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Daniel Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Daniel Amartey'in sakatlığını duyurdu

AVRUPA MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ın perşembe günü Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçta Amartey'in yerine Necip Uysal'ın forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş, Daniel Amartey'in sakatlığını duyurdu
Beşiktaş, Daniel Amartey'in sakatlığını duyurdu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa maçında yok! Beşiktaş'ın yıldızı Amartey sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa maçında yok! Beşiktaş'ın yıldızı Amartey sakatlandı - Son Dakika
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