Avrupa maçında yok! Beşiktaş'ın yıldızı Amartey sakatlandı

Süper Lig devi Beşiktaş, Galatasaray derbisinde de forma giyen Daniel Amartey'in sakatlandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

"GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLMİŞTİR"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün (21 Ekim 2023) Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile gerçekleştirdiği müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Daniel Amartey'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Daniel Amartey'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

AVRUPA MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ın perşembe günü Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçta Amartey'in yerine Necip Uysal'ın forma giymesi bekleniyor.