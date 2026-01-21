Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı - Son Dakika
Spor

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz\'ın yeni takımını açıkladı
21.01.2026 16:09
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz\'ın yeni takımını açıkladı
Haber Videosu

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'' denildi.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transferini duyurdu.

DEMİR EGE TIKNAZ BRAGA'DA

Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklama ile milli oyuncunun Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirerek, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Portekiz temsilcisi, Demir Ege'yi 7 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus ile kadrosuna kattı. Demir Ege Tıknaz, Braga ile 5.5 yıllığına imza atacak.

PORTEKİZ'E KİRALANMIŞTI

Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha, 2024-2025 sezonunda Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'ye kiralandı. Portekiz ekibinde 33 maçta forma giyen milli oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

SEZON PERFORMANSI

Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Beşiktaş'a geri dönen genç oyuncu, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol, 1 asistlik skor katkısı üretti.

Demir Ege Tıknaz, Portekiz, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
