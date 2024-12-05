Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi'nin Hakemi Belli Oldu

Spor

SÜPER Lig'in 15'nci haftasında 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 15'inci hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

7 ARALIK CUMARTESİ:

13.30 Konyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe - Adana Demirspor: Ali Şansalan

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

8 ARALIK PAZAR:

13.30 Eyüpspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Sivasspor - Galatasaray: Turgut Doman

16.00 Kayserispor - Alanyaspor: Ozan Ergün

19.00 Başakşehir - Hatayspor: Emre Kargın

9 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu