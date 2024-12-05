SÜPER Lig'in 15'nci haftasında 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin 15'inci hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
7 ARALIK CUMARTESİ:
13.30 Konyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Adana Demirspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
8 ARALIK PAZAR:
13.30 Eyüpspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Sivasspor - Galatasaray: Turgut Doman
16.00 Kayserispor - Alanyaspor: Ozan Ergün
19.00 Başakşehir - Hatayspor: Emre Kargın
9 ARALIK PAZARTESİ:
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu
Son Dakika › Spor › Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi'nin Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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