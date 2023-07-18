Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği için başvuruda bulundu - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği için başvuruda bulundu

18.07.2023 17:52

UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi final maçlarını düzenlemek için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başvuruda bulunduğunu açıkladı. Türkiye, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.

UEFA, Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak olan Avrupa Konferans Ligi final müsabakalarına ev sahipliği için başvuruda bulunduklarını açıklandı.

BAŞVURU YAPTILAR

UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi final maçlarını düzenlemek için teklif yaptığını açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIK

TFF, şehir olarak İstanbul'u, stadyum olarak ise Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray stadyumlarını teklif etti. Öte yandan, Almanya, Romanya, İskoçya, İsrail, Norveç ve İsviçre de finaller için UEFA'ya başvurdu. Türkiye, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

Devreye girdiler! 3 büyüklerden UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finaline ev sahipliği için başvuru
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği için başvuruda bulundu - Son Dakika


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