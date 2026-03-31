Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Avantaj Sağladı
Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Avantaj Sağladı

31.03.2026 23:20
Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 yenerek yarı final serisine 1-0 önde başladı.

İSTANBUL, -

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Christian Theis, Hugues Thepenier, Alberto Baena

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 21, Dotson 16, Morgan 13, Lemar 11, Zizic 10, Berk Uğurlu 9, Anthony Brown 9, Thomas 2, Kamagate, Yiğit Arslan, Canberk Kuş

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 19, Mitchell 18, Hale 12, Williams 10, Cavanaugh 8, Homesley 5, İsmet Akpınar, Ford, Furkan Haltalı, Ponitka, Koprivica

1'İNCİ PERİYOT: 14-25

DEVRE: 37-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-54

Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup) yarı finalinde Türk takımlarını karşı karşıya getiren ilk maçta Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, yarı final serisine galibiyetle başlayarak 1-0'lık avantajı elde etti.

İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci karşılaşması, 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Son müsabaka ise 8 Nisan Çarşamba günü Beşiktaş Gain'in ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Beşiktaş, Olaylar, Gain, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
