İSTANBUL, -
SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
HAKEMLER: Christian Theis, Hugues Thepenier, Alberto Baena
BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 21, Dotson 16, Morgan 13, Lemar 11, Zizic 10, Berk Uğurlu 9, Anthony Brown 9, Thomas 2, Kamagate, Yiğit Arslan, Canberk Kuş
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 19, Mitchell 18, Hale 12, Williams 10, Cavanaugh 8, Homesley 5, İsmet Akpınar, Ford, Furkan Haltalı, Ponitka, Koprivica
1'İNCİ PERİYOT: 14-25
DEVRE: 37-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-54
Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup) yarı finalinde Türk takımlarını karşı karşıya getiren ilk maçta Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 mağlup etti.
Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, yarı final serisine galibiyetle başlayarak 1-0'lık avantajı elde etti.
İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı serinin ikinci karşılaşması, 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Son müsabaka ise 8 Nisan Çarşamba günü Beşiktaş Gain'in ev sahipliğinde oynanacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş GAİN EuroCup'ta Avantaj Sağladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?