Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İzmir'de karşıya karşıya gelen Göztepe ile Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 3, sarı-kırmızılıların ise 11 maça çıktı.

19.04.2025 21:05  Güncelleme: 23:30
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş, İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlanırken, iki takımın da haftalardır süren galibiyet hasreti devam etti.

BEŞİKTAŞ'TA 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Solskjaer, RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Salih Uçan'ı yedek kulübesine çekerken, sakatlığı bulunan Muçi ise maç kadrosuna alınmadı. Tecrübeli teknik adam ilk 11'de Emirhan Topçu ve Hadziahmetovic'e görev verdi.

Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

10. DAKİKADA RAFA SILVA SAHNEDE

Beşiktaş, 10. dakikada öne geçti. Chamberlain, derinlemesine sağ kanattaki Rashica'ya oynadı. Kosovalı futbolcu da kale sahasında boşta olan Rafa Silva'ya yerden bıraktı. Silva, tekte şutunu çıkararak kaleci Lis'in sağından topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

GÖZTEPE DİREĞE TAKILDI

Bu gole hemen cevap vermek isteyen Göztepe, 13. dakikada direğe takıldı. Sarı-kırmızılılarda Tijanic, yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla şutunu çıkardı. Top sol direkten oyun alanına geri döndü.

RAFA'NIN GOLÜ BU KEZ OFSAYT

Beşiktaş'ta Rafa Silva, 41. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Rashica, savunma arkasına sarkan Rafa Silva'yı topla buluşturdu. Kaleci Lis ile karşı karşıya kalan Rafa, topu sağ ayağıyla köşeye bıraktı ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. İlk yarıda 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.

İSMAİL'DEN EFSANE GOL

Göztepe, ikinci yarıya adete golle başladı. İkinci 45 dakikanın başlangıç düdüğünden saniyeler sonra Doğan Erdoğan, sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Chamberlain topu ceza yayına doğru uzaklaştırdı. Topa gelişine sol ayağıyla vuran harika bir vuruş yapan İsmail Köybaşı, Mert'in sağından topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-1'e geldi.

Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Göztepe'den Kubilay Kanatsızkuş ile yaşadığı tartışma sonucu 72. dakikada sarı kart gördü. Masuaku, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli sol bek, gelecek hafta Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

İKİ TAKIM DA HAFTALARDIR GALİBİYETE HASRET

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde üst üste 3 maçta galibiyet alamamış oldu ve puanını 49'a yükselterek 5. sırada yer aldı. Göztepe ise ligde üst üste 11 maçtır galibiyet yüzü görememiş oldu ve haftayı 40 puanla kapatarak ligde 10. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ligde bir sonraki hafta evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ise ligde Başakşehir'i konuk edecek.

Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
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Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 123456:
    yeminle Osmanlı Devleti bile böyle çökmedi bu nedir ya kazanmayı unuttu takım 8 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    YA FERAT DÎYE BİRİ VARDI NEREDE ? 4 2 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf:
    Silivri de 0 0
  • Talat Yelbuz:
    HAKEM PENALTI KIRMIZI KART JOKERI YOKSA 8TAŞ EZIKLERI DE YOK 5 0 Yanıtla
  • My Way:
    Aha buraya yazıyorum seneye Rafa CimBomda 3 1 Yanıtla
  • poyraz can:
    ejiktaş 0 0 Yanıtla
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