Makedonya'da tarih yazan Oktay Derelioğlu, Süper Lig devini işaret etti: Hoca olarak görüşeceğiz - Son Dakika
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Makedonya'da tarih yazan Oktay Derelioğlu, Süper Lig devini işaret etti: Hoca olarak görüşeceğiz

05.06.2023 17:32

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan teknik direktör Oktay Derelioğlu, Makedonya'daki tarihi başarasından bahsetti. Genç hoca, 2. Lig'de "Küme düşecek" denilen FK Gostivar'ı ilk sezonunda 4. yaparken, ikinci sezonda ise takımı 37 yıl sonra bir üst lige çıkararak mucizeyi gerçekleştirdi. Derelioğlu yaptığı açıklamada, bir gün Beşiktaş'ın başına hoca olarak geçeceğine inandığını söyledi.

Beşiktaş'ın efsane golcüsü Oktay Derelioğlu, teknik direktörlük kariyerinde de futbolculuğunu aratmıyor. Genç hoca, Makedonya 2. Lig ekibi FK Gostivar'ı yıllar sonra bir üst lige çıkarma başarısı gösterdi. Haberler.com YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'na konuşan Oktay Derelioğlu, Makedonya'daki başarısından ve hedeflerinden bahsetti.

"MAKEDONYA'DA GOSTİVAR'I 1. LİG'E ÇIKARDIK"

Oktay Derelioğlu yaptığı açıklamada, "2021-2022 sezonunda Makedonya'da Gostivar takımını 1 puanla aldık. Ve geçen sene herkesin küme düştüğü dönemde ve hiçbir şeyini tanımıyorsun, toplumunu, oyuncusunu hakemini tanımıyorsun. Geçen sezon daha zordu bizim için ve 4. sırada tamamladık. Bu sene doğru bir yapılanma doğru bir kadroyla yönetimle birlikte bütçe planlaması yaptık. Sağ olsun oradaki başkana da yönetime de. Güzel bir planlamayla takımı 1. Lig'e çıkardık. Şu anda biraz araştırma yaptım. Türkiye'de Avrupa'da bir takımı üst lige çıkartan bir hoca yok. Buna da şükürler olsun." dedi.

Makedonya'da tarih yazan Oktay Derelioğlu, Süper Lig devini işaret etti: Hoca olarak görüşeceğiz

"BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA HOCA OLARAK GÖRÜŞECEĞİZ"

Bir gün Beşiktaş'ta çalışacağına inandığını söyleyen Derelioğlu, "Zaman İnşallah bizimle çalışmalarımız, bizimde gayretimizle bir gün Beşiktaş'ın başında hoca olarak görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Makedonya'da tarih yazan Oktay Derelioğlu, Süper Lig devini işaret etti: Hoca olarak görüşeceğiz

"GEREKLİ İLGİYİ GÖRMÜYORUZ"

Makedonya'daki rakamlarından bahseden Derelioğlu, "Gerekli o ilgiyi görmüyoruz. Bir iki tane gazete manşet attı, yazdı, çizdi. Biz diyoruz ki üretim, suni başarı değil. Ürettik işte. 2 senede 47 maç 32 galibiyet 10 beraberlik 5 mağlubiyet. O 5 mağlubiyette geçen sene ve namağlup şampiyon oluyorsun bu sene." dedi.

Makedonya'da tarih yazan Oktay Derelioğlu, Süper Lig devini işaret etti: Hoca olarak görüşeceğiz

"FİKİR AYRILIKLARIMIZ OLDU"

Oktay Derelioğlu ayrılık süreciyle ilgili ise, "Fikir ayrılıklarımız oldu. Ligin 3-4 maçı kalmıştı ve orada da kendi yardımcılarımı bıraktım. Kolaylamıştı. Her yerde olabilir bu fikir ayrılıkları. Makedonya'daki serüvenimi ve maceramı sonlandırdım. Ama hayat ne getirir ne götürür bilemezsin." dedi.

Makedonya'da tarih yazan Oktay Derelioğlu, Süper Lig devini işaret etti: Hoca olarak görüşeceğiz

"KENDİ BİLGİMİZİ ÖN PLANA ÇIKARTMAK İSTİYORUZ"

Kendi ülkemde bazı şeyleri başarmak istiyorum. Kendi ülkemde bugün çok insana çok fırsatlar veriliyor. Biz de o fırsatlardan bir tanesini yakalarsak İnşallah, Allah bize nasip ederse Kendi yeteneğimizi, bilgimizi ön plana çıkarmak istiyoruz. Buna da inanıyor. Ama olur ama olmaz Allah bilir."

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Oktay Derelioğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Makedonya'da tarih yazan Oktay Derelioğlu, Süper Lig devini işaret etti: Hoca olarak görüşeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Makedonya'da tarih yazan Oktay Derelioğlu, Süper Lig devini işaret etti: Hoca olarak görüşeceğiz - Son Dakika
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