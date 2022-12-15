Ortalığı ayağa kaldıran hareket! Beşiktaşlılar kıyameti kopardı: Kaptana saygılı ol Alper - Son Dakika
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Ortalığı ayağa kaldıran hareket! Beşiktaşlılar kıyameti kopardı: Kaptana saygılı ol Alper

15.12.2022 21:26
Ortalığı ayağa kaldıran hareket! Beşiktaşlılar kıyameti kopardı: Kaptana saygılı ol Alper

Beşiktaş'ın Giresunspor'la oynadığı hazırlık maçında Alper Uludağ'ın Atiba ile yaşadığı gerginlik gündeme damga vurdu. Tartışmanın sonunda Atiba'yı sert şekilde iten Alper, Beşiktaşlıları çıldırtı. Sosyal medyada çok sert paylaşımlar yapıldı.

Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da kampa giren Beşiktaş, Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 5-3 kazandı.

CENK VE GEDSON ŞOV YAPTI

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 46. dakikalarda Gedson Fernandes, 45. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou ve 69 ile 87. dakikalarda Cenk Tosun attı. Giresunspor'un golleri ise 51. dakikada Serginho, 81. dakikada Doğan Can Davas ve 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic'ten geldi.

Ortalığı ayağa kaldıran hareket! Beşiktaşlılar kıyameti kopardı: Kaptana saygılı ol Alper

ATIBA CEVAP VERMEDİ

Atiba ile Alper Uludağ arasında yaşanan olay ise maça damga vurdu. Alper, kendisiyle sakin şekilde konuştuktan sonra yürüyen Atiba'yı arkasından itti. Neye uğradığını şaşıran Atiba, Alper'i sakinleştirmeye çalıştı.

Ortalığı ayağa kaldıran hareket! Beşiktaşlılar kıyameti kopardı: Kaptana saygılı ol Alper

TARAFTAR ÖFKELİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Türk futbolunda efsaneler arasına giren Atiba'ya yapılan hareketle hayli kızdı. Sosyal medyada çok sert paylaşımlar yapıldı.

Ortalığı ayağa kaldıran hareket! Beşiktaşlılar kıyameti kopardı: Kaptana saygılı ol Alper

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Ortalığı ayağa kaldıran hareket! Beşiktaşlılar kıyameti kopardı: Kaptana saygılı ol Alper
Ortalığı ayağa kaldıran hareket! Beşiktaşlılar kıyameti kopardı: Kaptana saygılı ol Alper
Ortalığı ayağa kaldıran hareket! Beşiktaşlılar kıyameti kopardı: Kaptana saygılı ol Alper
Ortalığı ayağa kaldıran hareket! Beşiktaşlılar kıyameti kopardı: Kaptana saygılı ol Alper
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Son Dakika Spor Ortalığı ayağa kaldıran hareket! Beşiktaşlılar kıyameti kopardı: Kaptana saygılı ol Alper - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortalığı ayağa kaldıran hareket! Beşiktaşlılar kıyameti kopardı: Kaptana saygılı ol Alper - Son Dakika
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