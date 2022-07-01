Beşiktaş'ta yeni sezon forma tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yeni sezon forma tanıtımı yapıldı

01.07.2022 11:57

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen siyah-beyazlıların 2022-2023 sezonu forma tanıtımına, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehtap Mutluşan Ferah, Murat Kılıç, Ali Bayrak, Seyit Ateş, forma göğüs sponsorluğunu üstlenen kripto varlık platformu Rain'in Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır, teknik direktör Valerien Ismael ve futbolcular katıldı.

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü antrenman öncesinde Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile futbolcular Josef de Souza, Gedson Fernandes, Necip Uysal, Kenan Karaman ve Umut Meraş, yeni sezon formalarını basın mensuplarına tanıttı.

Fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Türk futbol tarihinin en büyük meblağı, göğüs reklamı nedeniyle sponsorumuz Rain tarafından Beşiktaş'a katkı olarak sunuldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Formalarımızı umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel formalar. Beşiktaş camiasını bu formalardan almaya davet ediyoruz. Üçüncü forma özellikle yolda gezerken, herhangi bir etkinlikte giyilebilecek bir forma. Çubuklu forma da özlenen ve çıkarılması bize iletilen bir formaydı. O formanın da çok rağbet göreceğini düşünüyoruz. Bütün sponsorlarımıza Beşiktaş'a katkı verdikleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Mutluşan Ferah ise "Önümüzdeki sene 120. yılımızı kutlayacağız. Çok heyecanlıyız. Rain ile sezona başlıyor olmaktan ve Türk futbol tarihinde yapılan en büyük sözleşmeden dolayı çok mutluyuz. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Hepinizin huzurunda bize desteklerinden dolayı Rain'e teşekkür ediyorum. Güzel bir sene ve sezon olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır da Beşiktaş'ın iki yıl boyunca göğsünde Rain'i taşıyacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Beşiktaş çok büyük bir camia. Türkiye'nin en büyük markalarından biri. Böyle bir markayla yan yana olmak bize gurur veriyor. Bizim için çok kıymetli bir gün. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Rain olarak Türk sporuna desteklerimizi sürdüreceğiz. Kulübün 120. yılında göğüs sponsoru olmak bizim için çok kıymetli. İnşallah Beşiktaş'ın başarılarını göreceğiz. Bu çerçevede önemli sponsorluklar ve iş birlikleriyle Türkiye'ye katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni sezon forma tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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