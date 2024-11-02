Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 Yenildi

Beşiktaş, Süper Lig 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı.

02.11.2024 21:46
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı.

Geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda yenilerek namağlup unvanını kaybeden siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'ya da yenilerek Dolmabahçe'deki ilk Süper Lig yenilgisini yaşadı.

Bu sezon içeride oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlı ekip; Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor'u puansız göndermişti. Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa'ya da yenilen Beşiktaş 20 puanda kaldı.

Oynadığı son 4 maçta sadece Konyaspor'u yenen Beşiktaş, Gaziantep FK ile berabere kaldı, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını ise kaybetti.

Beşiktaş bu sonucun ardından 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez iç sahada 5'te 5 yapma şansını kaybetti.

Kasımpaşa, Beşiktaş'a yenilmiyor

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 3 maçı kaybetti.

Geçen sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakayı da 3-1 kazanan lacivert-beyazlılar, kendi evinde oynanan maçtan da 2-1 üstün ayrılmıştı.

Muçi 3. golünü Kasımpaşa'ya attı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ernest Muçi, ilk yarının uzatma dakikalarında attığı golle takımını 1-0 öne geçirerek soyunma odasına mutlu götürdü.

Bu sezonki ilk golünü Antalyaspor'a atan Muçi, geçen hafta oynanan derbide de Galatasaray ağlarını havalandırmıştı. Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezonki üçüncü golünü Kasımpaşa filelerine göndererek üst üste iki hafta gol sevinci yaşadı.

Muçi, 68. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı

Emirhan Topçu cezalı duruma düştü

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, 28. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Sivasspor, Gaziantep FK ve Galatasaray karşılaşmalarında sarı kart gören siyah-beyazlı futbolcu dördüncü kartını Kasımpaşa maçında gördü.

Emirhan Topçu, Başakşehir ile gelecek hafta oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Immobile'ye ağrıları izin vermedi

Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile ikinci yarıya devam edemedi.

İlk 45 dakika sahada kalan İtalyan oyuncu, ağrıları nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, devre arasında oyundan aldığı Immobile'nin yerine Mustafa Hekimoğlu'na forma verdi.

Can Keleş ligde siftah yaptı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında yer alan Can Keleş ligde ilk kez görev aldı.

Siyah-beyazlıların Avrupa'da oynadığı Lugano ve Ajax maçlarında toplam 9 dakika süre alan Can, Kasımpaşa karşısında 81. dakikada Cher Ndour'un yerine oyuna girdi.

Da Costa kırmızı gördü

Kasımpaşalı futbolcu da Costa 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.

Uduokhai'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gören lacivert-beyazlı oyuncu takımını 10 kişi bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 Yenildi - Son Dakika

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