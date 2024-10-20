Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Yendi

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Beşiktaş, 9. haftada Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisine başladı. Van Bronckhorst, oyuncu performanslarından memnun.

20.10.2024 19:39
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SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca çok fazla fırsat yakaladıklarını belirten Hollandalı teknik adam, "Oyuncu değişikliği konusunda en fazla 5 değişiklik hakkınız var. O yüzden 3 değişiklik yapıldığında bir cezası yok bu durumun. Oyunu okuyoruz ve gerekli değişiklikleri yapıyoruz. İki haftalık bir dinlenme süremiz oldu. İkinci ve üçüncü haftadan sonra maçlar daha da yoğunlaşacak. Bugün özelindeki değişikliklerin sebebini de bu şekilde açıklayabilirim. Oyunun ikinci yarısını kontrol ettik. Üçüncü golü atabilirdik. Atma fırsatını bulduk. Çok fazla fırsat yakaladık. Ama skordan memnunum. Galibiyetle bu bölüme başlamak güzel. Önemli bir gündü. Kırmızı formayı giydik. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı. Taraftarlarımıza da galibiyet hediye ettik. 3 puan hediye ettik. Güzel bir hediye vermiş olduk. Sakatlıklar konusuna gelince, Rashica biliyorsunuz ki milli takımında sakatlandı. Kendisini yakından takip ediyoruz. Galatasaray maçında olma ihtimali söz konusu olabilir. O durum da hafta sonuna doğru belli olacak. Bugün yeni bir sakatımız yok. Lyon maçına bu kadro ile hazırlanacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'SEMİH'İN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM'

Siyah-beyazlı takımın genç forveti Semih Kılıçsoy ile ilgili bir soruya van Bronckhorst, "Semih'in performansından memnunum. Birkaç maç oynamadı ama milli takım dönüşünde bu süre zarfında kendisiyle iletişimimiz oldu. Ki kendisiyle çok konuşuyoruz. Oyunun gelişimi için, kendi gelişimi için, sürekli irtibat halindeyiz. Bugün oynadı. Penaltıyı yaptırdı. Performansından memnunum" yanıtını verdi.

'EN BÜYÜK SORUN TEHLİKELERİ GOLE ÇEVİREMEMEK'

Mücadelede birçok gol fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Giovanni van Bronckhorst, "En büyük sorun bu tehlikeleri gole çevirememek. Onun haricinde 7-8 fırsatımız var. İkinci yarıda hücumda çok fazla fırsat yarattık. Gelişmesi gereken konu, bu fırsatların kaleyi bulması. Baktığımızda kaleyi bulan bir şut gözüküyor. İkinci yarıda çok fazla fırsatlar bulduk. Ama gol tehlikeleri yaratma konusundaki performansımızdan dolayı mutluyum" şeklinde konuştu.

'ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDE OLMAK İSTİYORUZ'

Şampiyonluk konuşmak için henüz daha erken olduğunun altını çizen 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben en üst seviyelerde oynadım. Aynı zamanda hocalık da yaptım. Şu anda devam etmemiz gerekiyor. Nisan ve mayıs aylarında tabii ki de oralarda olmayı istiyoruz. Şampiyonluk için mücadele vermek istiyoruz. Geçen sezona kıyasla bu sezon büyük bir adım attık. Bu sezon attığımız adımlardan memnunum. Şampiyonluk için neredeyse her maçımızı kazanmamız gerekiyor. Bizler de bu mücadelenin, bu şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz. Tabii ki de insanlar erken de olsa bu şampiyonluk konusuyla ilgili konuşuyorlar. Ama biz şu an itibarıyla puan tablosunda oralardayız. Sezon sonunda da aynı yerde olmayı istiyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

FATİH SERKAN ALBAYRAK: GOLLER TAMAMEN HATALARIMIZDAN DOLAYI OLDU

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak ise dengeli bir müsabaka olduğunu aktararak, "Aslında dengeli bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. Maçın içinde yaptığımız bireysel hatalara kadar rakibi 3-4-3 karşıladık. Bunda da başarılı olduk. Oyun disiplinine uymadığımız için, mesafeler arttığı için Gedson ile Rafa'nın üzerinden atak yaptılar. Top Beşiktaş'a geçince ikinci bölgede, blok aralarında mesafeler uzayınca kaliteli oyuncular topla buluşunca, tehlikeli oluyorlardı. Goller tamamen hatalarımızdan dolayı oldu. Bir tane penaltıdan, bir tane de oyuncunun topa gitmemesinden dolayı golleri yedik. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Sahanın içinde takım olmak kolay değil. Bazen duygulara kapılarak hareket ediyorsunuz. Oyun disiplininden uzaklaşıyorsunuz. Mücadeleden memnunuz. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Avrupa kupalarında da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Konyaspor\'u 2-0 Yendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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