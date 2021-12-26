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Beşiktaş Kulübü 2020 idari ve mali genel kurulu - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü 2020 idari ve mali genel kurulu

26.12.2021 14:26
Beşiktaş Kulübü 2020 idari ve mali genel kurulu

Beşiktaş Kulübü 2020 olağan idari ve mali genel kurulu sürerken, kulübün eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendilerine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Beşiktaş Kulübü 2020 olağan idari ve mali genel kurulu sürerken, kulübün eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendilerine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Mahmutyazıcıoğlu, kendisine yönelik ithamlarla ilgili olarak "2 milyon meselesi gündeme geldi. Birçok davalara baktım. 2 milyon liralık makbuz kadar benim ofisim harç ödedi. Ben Beşiktaşlıyım. Çok ortaklı bir hukuk bürosunun ortağıyım. Diğer ortağım Beşiktaşlı olmak zorunda değil. Ben ürün satmıyorum. Hukukçuyum, hizmet satıyorum. Bir para hak edildi. Kendi hisseme düşen parayı almam, ortaklarım alabilir." ifadelerini kullandı.

Kendisinin Ahmet Nur Çebi'ye yönelik iddialarda bulunduğunu ve Çebi'nin de bu nedenle dava açtığını hatırlatan Mahmutyazıcıoğlu, "Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ediyorum. Benim için 'bu konuda bir lira menfaati yok' demiştir. 700 bin liralık çatı faturası var. Koskoca Ahmet Nur Çebi'nin onu cebine koymayacağını ben bilmiyor muyum? Bu iddialarda beni anlamalarını bekledim." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim kurulunun açıkladığı KPMG raporunu da eleştiren Mahmutyazıcıoğlu, "KMPG raporu 95 milyon dolar Fulya zararını görmezken, Fulya otoparkını mı gördü. Bu 102 milyon avro içinde bir tırnak bile değil. Beşiktaş TV ile alakalı bir sürü şey gördüm. 2009-2019 arasındaki 102 milyon avroyu herkes konuşuyor. Fulya'da yüzde 33, yüzde 66'lık davamız var. 95 milyonluk bir dava. 10 yılın tamamı 102 milyon. Dalga geçiyorlar. Ultrason cihazını bilmem ama ultrason cihazını bulan KPMG, Fulya davasını bulamamış." diye konuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan işlemlerin Ahmet Nur Çebi'nin de yer aldığı icra kurulunun kararlarıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Emre Kocadağ'dan yanıt

Mahmutyazıcıoğlu'nun iddiaları üzerine söz alan yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ ise hem kendisine hem Fikret Orman'a sert tepki gösterdi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun 2 milyon lirayla ilgili sözlerine değinen Kocadağ, "Sen bu faturayı kestiğin zaman 'avukatlık ücreti aldım' dedin. Bu para senin paran mı, bu faturayı usulünle mi kestin? Ben seni o dönem tanımıyordum bile. Fikret Orman da çıktı. Beraber bir yalan rüzgarı yaptınız. Beni de bu işin içine çekmenin mantığını anlıyorum. Yüz milyonlarca avroyu dışarı çıkarma tezgahı yaptıysanız bilmiyorum. 100 milyonlarca avroyu dışarı çıkarmak için oradan oraya, oradan oraya verdiyseniz bilmiyorum. Bunu senin başkanın bilir. Hesabı vermesi gereken Fikret Orman'ın kendisidir. Sana talimat verdiyse, gidip hesabını ondan sorabilirsin. Diğer konularla ilgili olarak da mahkemede konuşuruz zaten." diye konuştu.

Mahmutyazıcıoğlu'nun konuşması sırasında üyeler zaman zaman kendisine tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü 2020 idari ve mali genel kurulu
Beşiktaş Kulübü 2020 idari ve mali genel kurulu
Beşiktaş Kulübü 2020 idari ve mali genel kurulu
Beşiktaş Kulübü 2020 idari ve mali genel kurulu

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü 2020 idari ve mali genel kurulu - Son Dakika Spor


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