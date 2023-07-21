Beşiktaş'ta Lyanco krizi! İmza için İstanbul'a getirilen stoper sakat çıktı

Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katacağı Lyanco'nun sağlık kontrollerinde diz kıkırdağında erime ve menisküsünde problem tespit edildi. Siyah-beyazlılar, bunun üzerine transferi sonlandırmak için düşünme kararı aldı.

SON KARAR RAPORLAR İNCELENDİKTEN SONRA VERİLECEK

Bazı kaynaklar Lyanco'nun ameliyat olması gerektiğini belirtirken, futbolcunun sakatlığının dinlenerek geçip geçmeyeceği de araştırılacak. Siyah-beyazlılar, sağlık raporlarını inceledikten sonra son kararı verecek.

GEÇEN SEZON 30 MAÇA ÇIKTI

26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Southampton formasıyla 30 maça çıktı. Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Lyanco ayrıca, sezonu 6 sarı kartla tamamladı.