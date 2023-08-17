Beşiktaş, Neftçi'yi mağlup ederek üst tura çıktı - Son Dakika

Beşiktaş, Neftçi'yi mağlup ederek üst tura çıktı

Son Güncelleme: 17.08.2023 23:04

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi yendi ve bir üst tura çıktı. Maçta Neftçi'nin golüne Aboubakar ve Muleka ile cevap veren Beşiktaş, Dinamo Kiev ile Play-off turunda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleden de galip ayrılarak üst tura yükseldi.

PERDEYİ MAHKMUDOV AÇTI

36'ıncı dakikada gelişen Neftçi Bakü atağında sağ kanatta topu alan Olanare, ceza sahasına hareketlenen Makhmudov'u gördü. Makhmudov'un vuruşu Mert'ten de sekerek ağlara gitti.

ABOUBAKAR SAHNEDE

57'inci dakikada karşılaşmaya ikinci yarının başında dahil olan yıldız futbolcu, rakip ceza sahasında topu alarak, şık bir vuruş yaptı ve takımına eşitliği sağladı.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü eleyerek play-off'ta Dynamo Kiev'in rakibi oldu

MULEKA FİŞİ ÇEKTİ

71'de ataklarını arttıran Beşiktaş'ta Onur'un rakip ceza sahasına gönderdiği top Aboubakar'ı geçti, arkasındaki Muleka da ilk pozisyonda düzgün bir vuruş yapamadı. Ardından yerden kalkan Muleka, kaleciden de sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.

RAKİP DINAMO KIEV

Dinamo Kiev, Aris'i penaltılar sonucunda eleyerek Avrupa Konferans Ligi'nde Play-off turuna yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Son Dakika: Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü eleyerek play-off'ta Dynamo Kiev'in rakibi oldu

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Neftçi'yi mağlup ederek üst tura çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Neftçi'yi mağlup ederek üst tura çıktı - Son Dakika
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