Beşiktaş, Roberto Pereyra ile anlaştı

Udinese ile yolları ayıran Roberto Pereyra'yı Beşiktaş kaptı. Siyah-beyazlılar, Arjantinli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Roberto Pereyra'yı İstanbul'a davet etti. 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Roberto Pereyra geçen sezon Udinese ile 36 karşılaşmaya çıktı. Arjantinli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
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