Beşiktaş, Roberto Pereyra ile anlaştı

Udinese ile yolları ayıran Roberto Pereyra'yı Beşiktaş kaptı. Siyah-beyazlılar, Arjantinli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE TÜRKİYE'YE GELECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı Roberto Pereyra'yı İstanbul'a davet etti. 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

PEREYRA'NIN KARNESİ

Roberto Pereyra geçen sezon Udinese ile 36 karşılaşmaya çıktı. Arjantinli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.