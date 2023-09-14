Beşiktaş'ta Aboubakar, Trabzonspor maçında yok

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Dev mücadele öncesi siyah-beyazlı cephede Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor.
beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ailevi sebeplerden dolayı milli ara dönüşü izin istedi. Cuma günü İstanbul'a dönmesi beklenen futbolcu büyük olasılıkla pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında sahada olmayacak.
Şenol Güneş, Vincent Aboubakar'ın yokluğunda ileri uçta Cenk Tosun'a görev verecek. Deneyimli hoca, milli futbolcuya Trabzonspor maçı için "Hazır ol" dedi.
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