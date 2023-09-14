Beşiktaş'ta Aboubakar, Trabzonspor maçında yok - Son Dakika

Beşiktaş'ta Aboubakar, Trabzonspor maçında yok

Son Güncelleme: 14.09.2023 16:56

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi Vincent Aboubakar, ailevi sebeplerden dolayı izin istedi. Cenk Tosun ise Aboubakar'ın yokluğunda ileri uçta görev alacak.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Dev mücadele öncesi siyah-beyazlı cephede Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ailevi sebeplerden dolayı milli ara dönüşü izin istedi. Cuma günü İstanbul'a dönmesi beklenen futbolcu büyük olasılıkla pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında sahada olmayacak.

CENK TOSUN'A "HAZIR OL" MESAJI

Şenol Güneş, Vincent Aboubakar'ın yokluğunda ileri uçta Cenk Tosun'a görev verecek. Deneyimli hoca, milli futbolcuya Trabzonspor maçı için "Hazır ol" dedi.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Aboubakar, Trabzonspor maçında yok - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
16:56 Beşiktaş'ta Aboubakar, Trabzonspor maçında yok
16:50 ABD, Türkiye'deki 5 şirkete ve 1 Türk vatandaşına yaptırım uygulayacak
16:47 Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı Transfer Ediyor
16:33 Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ayırdığı 18 milyar dolarlık ek kaynağın nereye harcanacağı belli oldu
16:18 Talihsizlik yaşayan Okan Buruk basın toplantısını apar topar bitirdi
16:18 ABD'de Tır Altına Aldığı Otomobili Fark Etmedi
15:52 Görüntü Esenyurt'tan! Rögar kapağının altından kaçak göçmen çıktı
15:32 Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın cam kenarındaki çıplak pozu olay oldu: Yenge ne yapıyorsun!
15:24 Avrupa Merkez Bankası üst üste 10. kez faiz artırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 17:07:36. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Aboubakar, Trabzonspor maçında yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement