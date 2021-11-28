Beşiktaş'ta bir devir bitiyor mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Giresunspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş'ta kötü gidişatın önüne geçilemiyor. A Spor'un haberine göre; Sergen Yalçın istifasını sundu. Yönetim adeta ne yapacağını şaşırmış durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi, Yalçın'ın yerine bugüne kadar hiç kimseyi düşünmedikleri için plansız olduklarını ifade etmişti.

HERKESİN KAFASI KARIŞIK

Sergen Yalçın'ın gidişinin takımda bir şeyi değiştirmeyeceğini, yeni hocanın toparlamasının da zaman alacağı görüşünü savunanlar bir hayli fazla. Yalçın'ın çok sayıda gitmesini isteyen de var.

ŞENOL GÜNEŞ SESLERİ

Sergen Yalçın'ın yerine konuşulan isim Şenol Güneş. En son A Milli Takım'ı çalıştıran Güneş, bu görev için Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Olası bir ayrılık halinde taraftarlar Şenol Güneş'in takımın başına geçmesini istiyor.

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