Beşiktaş\'ta Hesap Vermekten Kaçınmayacak Yönetim Vurgusu

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, göreve geldikleri takdirde hesap vermekten kaçmayacak bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini söyledi. Aksoy ayrıca kendileri de dahil olmak üzere tüm yönetimlerin kendi dönemlerindeki borç yükünden sorumlu olacağını belirtti.

Beşiktaş'ta mevcut başkan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yarıştığı olağan seçimli genel kurul, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşiyor. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Gürkan Aksoy, kürsüye gelerek genel kurul üyelerine plan ve projelerini anlattı.

"Hesap vermekten kaçmayacak bir yönetim olacağız"

Beşiktaş'ın uzun süredir plansızlıkla, liyakatsizlikle ve günübirlik kararlarla yıpratıldığını dile getirerek sözlerine başlayan Aksoy, "Kendi çıkarlarını kulübün önüne koyan yöneticiler, Beşiktaş'a zarar verdi. Biz bu düzeni değiştirmek, bu adaletsiz oyunu bozmak için karşınızdayız. Biz her daim demokrasiye inanıyoruz. Bu ülkenin en büyüğü Beşiktaş'ımızın her seçimi demokratik olmalıdır. Otorite ile kapitalist projelerle bizim seçme ve seçilme hakkımızı elimizden alamazsınız. Tek adaylı, dayatılmış yönetimler değil; özgür iradeyle seçilmiş kadrolar Beşiktaş'ı yönetmelidir. İşte biz bunun için aday olduk. Atkılılar olarak açık ve net konuşuyoruz. Beşiktaş'ı şahsi hesapları için kullananlar, bu kulübü bir rant kapısına çevirenler; artık yolun sonuna geldik. Bu seçim bir tercih değil, bir hesaplaşmadır. Karşınıza dürüst, her zaman hesap vermekten kaçmayacak bir yönetim olacağımıza söz vererek çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ı menfaatsiz sevenlerinin yönetme zamanı gelmiştir"

Başkan Adayı Aksoy, siyah-beyazlı camianın ne istediğini bilen bir yönetim kurulu oluşturduklarını aktararak, "Beşiktaş'ın sadece bir başkana değil, aynı zamanda bir lidere ihtiyacımız olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. İyi bir lider, camiayı bir araya getirip, bu sorunların üstesinden gelecektir. İşte şimdi karşınızda dürüst ve hesap verebilir bir yönetim kadrosu bulunmakta. Biz camiamızın her karışını bilen, kulübün içinden gelen dava taraftarlarıyız. Masalarda, kapalı kapılar arkasında, kulis yapanlardan değil, tribünlerde emek verip, ter dökenlerdeniz. Artık Beşiktaş'ı menfaatçilerin değil, Beşiktaş'ı menfaatsiz sevenlerinin yönetme zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş'ı bu hale getiren hiç kimse ile helalleşmeyeceğiz"

Göreve geldikleri takdirde kendileri de dahil olmak üzere tüm yönetimlerin kendi dönemlerindeki borçtan sorumlu olacağını belirten Aksoy, "Bugün camiamıza ne vadettiğimizi açıkça ortaya koyuyoruz. Biz ve bizden sonraki her yönetim, kendi döneminde yaptığı borçtan sorumlu olacaktır. Beşiktaş'ın kasası kimsenin şahsi kasası olmayacaktır. Beşiktaş'a kasa kolaylığı sağlayanlar, verdiklerini faiziyle beraber geri alamayacaktır. Altyapıya yatırım lafla değil, icraat ile yapılacaktır. Taraftar sadece bilet alan değil, söz sahibi de olacaktır. Beşiktaşlı artık susturulmayacak, yönetimde temsil edilecektir. Kimse kusura bakmasın, Beşiktaş'ı bu hale getiren hiç kimse ile helalleşmeyeceğiz. Biz hesap soracağız. Biz Beşiktaş'ı geri alacağız. Bizler Beşiktaş'ın susturulmuş sesi, bastırılmış iradesiyiz. Beşiktaş yeniden bizimle ayağa kalkacak ve bu sefer kaybedenler eski düzen olacaktır. Kazanan biz değilsek, kaybeden camiamız olacaktır. Ben ve yönetim kurulum haykırarak diyoruz ki 'Artık Yeter'. ya değişim ya çöküş. Biz Beşiktaş için buradayız" diye konuştu.

Plan ve projeler

Projelerinden de bahseden Gürkan Aksoy, "Beşiktaş Akademisi'ni kuruyoruz. Bu akademiden futbolcular, basketbolcular, voleybolcular yani kısaca sporun her branşı için yetenekli çocuklar çıkacağı gibi, hukukçular, bilim insanları kısaca topluma faydalı donanımlı Beşiktaşlılar yetiştirecek. Çünkü hepinizin bildiği gibi, iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. 'Eagle food and drink' projemizi hayata geçireceğiz. Önce stat etrafı, daha sonra semt, daha sonra İstanbul geneli, Türkiye geneli, frenchise sistemi oluşturacağız. Bundan 30 milyon Euro gelir bekliyoruz. Tek kart projemiz de günlük hayatta Beşiktaşlarının yaptığı her harcamadan kazandığı ve kulübümüze de kazandırdığı bir tek kart projesidir. Sürdürülebilirlik ilkemiz gereği, yeterli potansiyele ulaşamayan 'süper App' projemizi de bu tek kart ile güçlendiriyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Beşiktaş Gayrimenkul Geliştirme ve Emlak Şubesi'ni kuracağız"

Kulübe ait gayrimenkulleri değerlendirmek ve büyütmek üzere Beşiktaş Gayrimenkul Geliştirme ve Emlak Şubesi'ni kuracaklarını söyleyen Başkan Adayı Aksoy, "Mevcut kiracılarımızla kazan-kazan modeli doğrultusunda şeffaf ve adil anlaşmalar yapacak, kulübümüzün çıkarlarını en üst seviyede koruyacağız. Gayrimenkullerimizi elden çıkarmadan, yenilerini kulübümüze kazandırmak için çalışacağız. Projelerimizi dışa bağımlı hale getirmeden; kendi içinde şeffaf, uzman ve denetlenebilir bir yapı üzerinden yürüteceğiz. Hangi kulübe ne tahsis edildiyse, Beşiktaş da en az o kadarını alacaktır. Daha azıyla yetinmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bu sürecin başarısızlıkla tamamlanmasını üzülerek seyrettik"

Gürkan Aksoy, borsadaki bedelli sermaye artırım projesini eleştirerek, "Sürecinin alelacele seçim öncesi yürütülmesini hepimiz zaten takip ettik. Çok parlatılan, Beşiktaş'ın tek kurtuluş projesi olarak bizlere sunulan bu sürecin başarısızlıkla tamamlanmasını üzülerek seyrettik. Benim değinmek istediğim nokta şurası ki; bu kadar önemli bir kararın zamanı, şekli ve başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen, nasıl olur da 1 ay boyunca dijital mecralardan, 'taşın altına elinizi koyun' diye çağrılar yaptığınız taraftarımıza, 1.433 milyar TL yatırım yapan gerçek Beşiktaşlılara 'beklediğimiz gibi olmadı, ama hisselerimizi yüzde 70'e çıkardık' diyebiliyorsunuz. Hani bu proje ile bankalar birliğinden çıkacaktık? Hani bu Beşiktaş'ımızın kurtuluş projesiydi? Acele edilmiş, konjonktürler hesaba katılmamış, zamanlaması yanlış seçilmiş başarısızlıkla sonuçlanmış bir girişim. Size inanmış, Elini Taşın altına sokmuş Beşiktaşlıları hiç mi düşünmüyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

"Dikilitaş projesi ile ilgili neden Emlak Konut ile iş birliği protokolü imzaladınız?"

Dikilitaş projesi hakkında da görüşlerini aktaran Aksoy şöyle konuştu:

"Tarihi bir adım olarak söylediğiniz Dikilitaş projesi ile ilgili neden Emlak Konut ile iş birliği protokolü imzaladınız? Bu projenin detayları nedir? Nerde kimle ne şekilde anlaşma yaptınız? Ne vaatler aldınız ya da ne vaatler verdiniz. Beşiktaş camiasına bir açıklama yapmadan hangi şartlar altında imza atıyorsunuz? Fulya projesinde yaşadığımız müteahhit, kiracı, davalardan hiç mi ders çıkarmadınız. Teveccühlerinizle yönetime gelirsek bu proje hemen fesih edilecek ve Dikilitaş Projesi, Beşiktaş'ın öz kaynakları ile yapılacaktır. Bu şekilde bu proje bir seferlik değil ömür boyu kulübümüze gelir kazandırılacaktır. Artık bu müteahhitlere peşkeş çekme durumlarından vazgeçmemizin zamanı gelmedi mi?" - İSTANBUL