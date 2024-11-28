Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor

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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçında da kötü gidişatı durduramayan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda futbolun patronu Hüseyin Yücel, karşılaşmanın ardından Hollandalı teknik adam kendisiyle çalışmaya devam edilmeyeceğini iletti. Yönetim, yol ayrımı için 29 Kasım Cuma günü bir araya gelecek. Öte yandan bu gelişmenin ardından van Bronckhorst'un yerine düşünülen ilk aday da Sergen Yalçın oldu.

28.11.2024 23:58
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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçında alınan yenilginin ardından kötü gidişe dur diyemeyen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için harekete geçti.

HÜSEYİN YÜCEL İLE KONUŞTULAR, YOLLAR AYRILACAK

Beşiktaş'ta futbolun patronu haline gelen Hüseyin Yücel, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv maçında alınan 3-1'lik hezimetin ardından Giovanni van Bronckhorst'a kendisiyle çalışmaya devam edilmeyeceğini iletti.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

Hüseyin Yücel, 29 Kasım Cuma günüİstanbul'da başkan Hasan Arat ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla da bu kararı istişare ettikten sonra resmi açıklama yapılacak.

İSTİFA SORUSUNA YANITI

Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv maçının ardından kendisine yöneltilen istifayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya "Şu an tabii ki en iyi anlarımdan birini yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim" diyerek cevap verdi.

GIO'NUN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturan ve Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık tarihi zaferle siyah-beyazlılardaki kariyerine başlayan Giovanni van Bronckhorst, son haftalarda düşüşe geçti. Kartal'ın başında tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Gio, bu karşılaşmalarda aldığı 10 galibiyet 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 1.70 puan ortalaması yakaladı.

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş son 11 ayda 4 farklı antrenörle çalıştı. Yönetimin Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst'un ardından 3. yeni teknik direktör kararı alması çok yakın. Siyah-beyazlılarda ilk aday son şampiyonlukta takımın başında olan efsane isim Sergen Yalçın.

Beşiktaş\'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Nullnull:
    Sergen Yalçın sorumsuzu gelecekse hiç gelmesin. İsmail kartalı bir denemeliyiz gelmezse bambaşka yeni bir kan alınmalı 14 12 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    3 hafta kazandılar bizim rafasilvamiz var . Verdiler elinize rafasilvanizi en az gene 50 puan fark yiyeceksiniz… 8 14 Yanıtla
  • V. A.:
    Bu salağa da türkiyede bigün bi takım iş verirse o takıma da küme düşmek yakışır.. 14 3 Yanıtla
  • DANS TWERK:
    Sergen kendini düzeltemez kaldı ki takımı düzeltecek pehh 9 5 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Takımı şuan için toparlayabilecek tek isim Serdar TOPRAKTEPE gelsin, SERGEN bu sene olmaz bu takımla oda çöp olur gider 5 3 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    ikinci bir yanlış, demekki besiktasta aklı başinda bir yönetici yok. son derece saygısız patavatsız birisinin besiktasta ne işi var..beraber at yarışı oynarlar, geceleride gazino gazino dolaşirlar. 2 1 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Ne oldu lan yarra bantları raks eylerdiniz 0 1 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    rafadan yumurtalar ne oldu ,hazır olun 40 puan farka... 0 0 Yanıtla
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