Beşiktaş'ta yeni sezon planı yapıldı! Gidecek futbolcular belli oldu - Son Dakika

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda daha az maliyetli ancak iddialı bir kadro kurmayı planlıyor. Habertürk'ün haberine göre, siyah beyazlılar, ayrılacak futbolcuların ardından bütçeyi yeniden oluşturacak. Batshuayi, Pjanic, Teixeira gibi futbolculara yüksek maaş ödeyen siyah beyazlılar, yeni sezonda daha dengeli bir takım kurmaya çalışacak. Maaş ortalamasını 1 milyon euro dolayında tutmak isteyen yönetim, sadece santrfor transferi için istisna yapacak.

SÖRLOTH'TA CEVAP BEKLENİYOR

Alexander Sörloth ile temaslarını sürdüren siyah beyazlılar, maaş ve bonservis konusunda anlaşma sağlarsa Norveçli golcüyü kadrosuna katacak.

GÜVEN YALÇIN İMZAYA YAKIN

Güven Yalçın ile sözleşmesini uzatması için bir kez daha görüşüldü. Takımda kalma ihtimali doğan 23 yaşındaki futbolcunun durumu ligin bitimiyle netleşecek.

LARIN VE VIDA AYRILIĞIN EŞİĞİNDE

Yönetim Vida'ya 1.5 milyon euro, Larin'e ise 1.7 milyon euroluk tekliflerine olumlu yanıt alamazken iki ismin de veda etmesi bekleniyor.

RIDVAN TORİNO'YA DOĞRU

Beşiktaş'ta Torino'nun peşinde olduğun Rıdvan Yılmaz konusunda ise bekleyiş devam ediyor.