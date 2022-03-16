Beşiktaş'tan 12 milyon 250 bin euroluk anlaşma! - Son Dakika

Beşiktaş Futbol A.Ş., Vodafone Park "Güney Tribün" ve "Forma Göğüs" sponsorlukları için Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Siyah-Beyazlılar, Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş ile toplamda 12.5 milyon avro + KDV'lik sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında şu açıklamaları yaptı:
"Gelirleri artırma, giderleri düşürme yolunda büyük adımlar atıyor. Beşiktaş'ı profesyonelleştirme hayalimiz için çalışıyoruz. Dünya çapında bir marka olan Rain, forma göğüs sponsorumuz olacak 2 yıl. Tribünümüzde de görülecek.
Umarım iki yıl değil, daha fazlası. Verilen ücret değil, en az iki katını sizden almayı düşünüyoruz. Değerli sponsorumuz şaka yapıyorum, ama lütfen hazırlıklı olun."
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