Beşiktaş'tan 12 milyon 250 bin euroluk anlaşma! - Son Dakika

Beşiktaş Futbol A.Ş., Vodafone Park "Güney Tribün" ve "Forma Göğüs" sponsorlukları için Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Siyah-Beyazlılar, Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş ile toplamda 12.5 milyon avro + KDV'lik sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

2023-24 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu

2022-23 sezonundan başlayıp, 2023-24 sezonu sonuna kadar olacak şekilde Forma Göğüs Sponsorluğu

"BEŞİKTAŞ'IN MARKA DEĞERİ İÇİN ÖNEMLİDİR"

Başkan Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında şu açıklamaları yaptı:

"Gelirleri artırma, giderleri düşürme yolunda büyük adımlar atıyor. Beşiktaş'ı profesyonelleştirme hayalimiz için çalışıyoruz. Dünya çapında bir marka olan Rain, forma göğüs sponsorumuz olacak 2 yıl. Tribünümüzde de görülecek.

"DAHA FAZLASINI ALACAĞIZ"

Umarım iki yıl değil, daha fazlası. Verilen ücret değil, en az iki katını sizden almayı düşünüyoruz. Değerli sponsorumuz şaka yapıyorum, ama lütfen hazırlıklı olun."