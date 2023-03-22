Beşiktaş, UEFA yolunda! Deprem sonrası alınan kararı kabul etmiyorlar - Son Dakika
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Beşiktaş, UEFA yolunda! Deprem sonrası alınan kararı kabul etmiyorlar

22.03.2023 10:03

Beşiktaş, TFF'nin deprem sonrası ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nin kalan maçlarında rakiplerine 3 puan yazılması kararını UEFA'ya götürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, bu takımların oynadığı tüm maçların geçersiz sayılmasını talep edecek.

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'den çekilmişti. Bunun üzerine TFF, sezonun geri kalan kısmında bu takımlarla oynaması gereken ekiplere direkt 3 puan verileceğini belirtilmişti. Bu duruma itiraz eden Beşiktaş, somut adım atmaya başlıyor.

BEŞİKTAŞ KONUYU UEFA'YA TAŞIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş, TFF'nin Hatayspor ve Gazintep FK'nin kalan maçlarında rakiplerine 3 puan verilmesi yönündeki kararını UEFA'ya taşıyor. Siyah-beyazlı yönetim sadece sezonun geri kalanında değil, tümünde Hatayspor ve Gaziantep FK'nın oynadığı maçların geçersiz sayılmasını istiyor.

ALMANYA ÖRNEK GÖSTERİLECEK

Almanya'da geçen yıl yaşanan sel felaketi sonrası Almanya 3. Ligi'nde mücadelede eden Münih Türkgücü'nün tüm maçları geçersiz sayılmıştı. Siyah-beyazlı yönetim yapacağı başvuruda bu durumu da örnek olarak gösterecek.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, UEFA yolunda! Deprem sonrası alınan kararı kabul etmiyorlar - Son Dakika
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