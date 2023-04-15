Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde N'Koudou sürprizi! 2.5 aylık aranın ardından sahalara geri döndü - Son Dakika
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Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde N'Koudou sürprizi! 2.5 aylık aranın ardından sahalara geri döndü

15.04.2023 16:10

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına gitmeden önce kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlı takımda, 2.5 aydır forma giyemeyen Kevin N'Koudou da kadroya katıldı.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.

5 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç kadroya dahil edilmedi. Bunun dışında Atiba ve kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.

N'KOUDOU SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesinde sürpriz bir isim de yer aldı. Kevin N'Koudou yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından maç kadrosunda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:

Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosunda N'Koudou sürprizi! 2.5 ay sonra geri döndü
Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosunda N'Koudou sürprizi! 2.5 ay sonra geri döndü
Kevin N'Koudou
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Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosunda N'Koudou sürprizi! 2.5 ay sonra geri döndü Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosunda N'Koudou sürprizi! 2.5 ay sonra geri döndü Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu Beşiktaş'ta Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Beşiktaş, Akyazı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde N'Koudou sürprizi! 2.5 aylık aranın ardından sahalara geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde N'Koudou sürprizi! 2.5 aylık aranın ardından sahalara geri döndü - Son Dakika
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