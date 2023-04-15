Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Akyazı'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç kadroya dahil edilmedi. Bunun dışında Atiba ve kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Trabzonspor kafilesinde sürpriz bir isim de yer aldı. Kevin N'Koudou yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından maç kadrosunda kendine yer buldu.
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde N'Koudou sürprizi! 2.5 aylık aranın ardından sahalara geri döndü - Son Dakika